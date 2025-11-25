Publié: il y a 11 minutes

Stefan Kraft a remporté le concours de Coupe du monde au petit tremplin à Falun. L'Autrichien est devenu le troisième vainqueur différent en trois épreuves cette saison.

Stefan Kraft s'impose, un seul Suisse s'est hissé en finale

Stefan Kraft en plein vol Photo: Fredrik Sandberg

ATS Agence télégraphique suisse

Stefan Kraft, avec des sauts de 97,5 et 96,5 m, l'a emporté devant le Slovène Anze Lanisek et l'Allemand Philipp Raimund mardi en Suède. Un seul Suisse s'est hissé en finale, en l'occurrence Gregor Deschwanden. Le Lucernois a pris la 23e place après s'être posé deux fois à 91,5 m.

Simon Ammann (33e), Sandro Hauswirth (37e), Felix Trunz (41e) et Juri Kesseli (46e) ont tous manqué leur place en deuxième manche, et donc les points Coupe du monde.

À noter que la Coupe du monde faisait son retour en Suède. À cette occasion, l'affluence a été très pauvre en bas du tremplin, seules quelques poignées de supporters ayant répondu présent.