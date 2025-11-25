Stefan Kraft en plein vol
Photo: Fredrik Sandberg
ATS Agence télégraphique suisse
Stefan Kraft, avec des sauts de 97,5 et 96,5 m, l'a emporté devant le Slovène Anze Lanisek et l'Allemand Philipp Raimund mardi en Suède. Un seul Suisse s'est hissé en finale, en l'occurrence Gregor Deschwanden. Le Lucernois a pris la 23e place après s'être posé deux fois à 91,5 m.
Simon Ammann (33e), Sandro Hauswirth (37e), Felix Trunz (41e) et Juri Kesseli (46e) ont tous manqué leur place en deuxième manche, et donc les points Coupe du monde.
À noter que la Coupe du monde faisait son retour en Suède. À cette occasion, l'affluence a été très pauvre en bas du tremplin, seules quelques poignées de supporters ayant répondu présent.
À lire aussi
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Présenté par
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard