DE
FR

Simon Ammann manque les points
Stefan Kraft s'impose, un seul Suisse s'est hissé en finale

Stefan Kraft a remporté le concours de Coupe du monde au petit tremplin à Falun. L'Autrichien est devenu le troisième vainqueur différent en trois épreuves cette saison.
Publié: il y a 11 minutes
Partager
Écouter
Stefan Kraft en plein vol
Photo: Fredrik Sandberg
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Stefan Kraft, avec des sauts de 97,5 et 96,5 m, l'a emporté devant le Slovène Anze Lanisek et l'Allemand Philipp Raimund mardi en Suède. Un seul Suisse s'est hissé en finale, en l'occurrence Gregor Deschwanden. Le Lucernois a pris la 23e place après s'être posé deux fois à 91,5 m.

Simon Ammann (33e), Sandro Hauswirth (37e), Felix Trunz (41e) et Juri Kesseli (46e) ont tous manqué leur place en deuxième manche, et donc les points Coupe du monde.

À noter que la Coupe du monde faisait son retour en Suède. À cette occasion, l'affluence a été très pauvre en bas du tremplin, seules quelques poignées de supporters ayant répondu présent.

À lire aussi
Malorie Blanc: «J'essaie de skier sans pression, il y en a assez autour»
Les Jeux en ligne de mire
Malorie Blanc: «J'essaie de skier sans pression, il y en a assez autour»
Cet ancien champion du ski reviendra-t-il à la compétition plus tôt que prévu?
Après une période difficile
Ce champion du ski reviendra-t-il à la compétition plus tôt que prévu?
Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus