Spécialiste de vitesse, Malorie Blanc lancera sa saison en Suisse, à Saint-Moritz, à la mi-décembre. La Valaisanne veut confirmer les espoirs placés sur elle. L'expert du ski alpin Patrice Morisod parle d'elle comme «un exemple».

Malorie Blanc: «J'essaie de skier sans pression, il y en a assez autour»

Malorie Blanc: «J'essaie de skier sans pression, il y en a assez autour»

Malorie Blanc lancera sa saison de Coupe du monde à Saint-Moritz, au mois de décembre. Photo: Sven Thomann

Blick Sport

Février 2024. À Crans-Montana, la Valaisanne Malorie Blanc chute lourdement lors d’une descente de Coupe d’Europe. Le verdict tombe rapidement: rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe. Presque une année plus tard, le 11 janvier 2025, à Sankt Anton (AUT), la spécialiste de vitesse signe un retour fracassant en décrochant la deuxième place d’une descente, partie avec le dossard 45.

«De la pression pour cette nouvelle saison? Non. Finalement, le ski, ça reste une porte bleue puis une porte rouge», a-t-elle confié dans L’Après-Ski, émission produite par le média spécialisé SkiActu. «Je me réjouis de voir ce que ça va donner. J’essaie de ne pas me mettre de pression, il y en a déjà assez autour.»

Un œil sur les Jeux olympiques

À 21 ans, Malorie Blanc incarne l'avenir du ski helvétique. «Mon objectif cette saison, c'est tout d'abord de progresser comme je l'ai fait ces dernières années, pouvoir m'exprimer à fond sur la piste. Donner des résultats, c'est difficile maintenant. Mais si j'arrive à mettre mon plan en place et bien skier, pourquoi pas s'élancer aux Jeux Olympiques. Ce serait chouette de voir à quoi ça ressemble.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Patrice Morisod, commentateur des épreuves de ski alpin pour la chaîne nationale, a loué ses mérites: «Elle a connu une superbe progression avant de se blesser à Crans-Montana, à un moment où elle skiait à un excellent niveau. On dit souvent aux athlètes blessés que, s’ils font tout juste, ils reviennent encore plus forts. Malorie l’a fait. Pour les jeunes, c’est déjà un bel exemple.»

Priorité à la vitesse

Malorie Blanc attend pour le moment patiemment son tour avant de démarrer sa saison de Coupe du monde. Elle a laissé entendre qu'elle ne souhaitait pas, pour l'heure, s'élancer en géant, malgré sa présence à Copper Mountain (USA) pour un camp d'entraînement. «Il faut mettre un pied après l'autre. Je préfère poser de bonnes bases en vitesse. Et après on verra si l'avenir me permet de m'aligner en géant. Mais avant ça, il faut s'entraîner.»

La jeune skieuse se sent-elle pleinement à 100%, désormais? «Le corps encaisse bien. Je ressens de moins en moins la différence entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Je sais que ça prend du temps, mais je me sens bien et je n'y pense quasiment plus», a-t-elle également confié. Ce qui, en soi, sonne déjà comme une victoire.