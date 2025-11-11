Cette ancienne pépite du ski suisse est désormais infirmière

Katja Grossmann avait tout pour réaliser une belle carrière dans le ski alpin. Mais, minée par des blessures, la Bernoise a dû annoncer sa retraite il y a un an. La voilà désormais infirmière.

Katja Grossmann est désormais infirmière. Photo: BENJAMIN SOLAND

Blick Sport

C'est une étape importante dans sa carrière professionnelle. Katja Grossmann a annoncé sur Instagram qu'elle avait obtenu son diplôme d'infirmière. Pour l'ancienne skieuse originaire de Bönigen, dans le canton de Berne, c'est un soulagement après l'annonce de sa retraite sportive en décembre 2024. Au cours de sa carrière, Katja Grossmann a été freinée à plusieurs reprises par de graves blessures, dont une fracture de la jambe gauche en 2023.

Médaillée d'argent aux mondiaux juniors

En 2017, elle avait remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde juniors et était considérée comme un grand talent de la vitesse. Mais elle n'a finalement participé qu'à deux épreuves de Coupe du monde, en descente à Val di Fassa, en février 2021.

Après cette dure épreuve et la fin de sa formation, Katja Grossmann regarde vers l'avenir: «Il y a toujours un chemin à suivre quand on est prêt à le trouver», a-t-elle écrit sur Instagram.