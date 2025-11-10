Trois semaines avant la première descente aux États-Unis, les entraîneurs de Swiss-Ski donnent des nouvelles particulières du champion du monde Franjo von Allmen.

Franjo von Allmen est devenu double champion du monde à Saalbach. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Dans le monde du ski, nombreux sont ceux qui prédisent à Franjo von Allmen un hiver particulièrement difficile. Pourquoi? La saison dernière, personne n'attendait de grandes performances de la part du charpentier de formation: le Bernois pouvait donc attaquer sans pression.

Mais après deux médailles d'or aux Championnats du monde (descente et combiné par équipes) et trois victoires en Coupe du monde, de nombreuses attentes pèsent sur le jeune homme de 24 ans.

Au sein de Swiss-Ski, personne ne doute que le jeune homme de l'Oberland saura gérer cette énorme pression comme le champion du monde qu'il est. D'autant plus que Franjo von Allmen s'est encore développé de manière impressionnante en tant qu'athlète durant l'été.

Un succès particulier lors des tests

Les tests que le Bernois a effectués en juillet au centre de performance de Red Bull en sont la preuve. Du champion de Formule 1 Max Verstappen aux sportifs d'hiver, toutes les stars sous contrat avec la marque sont convoquées pour un test de force et de condition physique.

Entre 2022 et 2024, Marco Odermatt était presque intouchable lors des tests de son sponsor principal. Mais aujourd'hui, l'entraîneur Swiss-Ski Gabriel Gwerder révèle «que Franjo a dépassé Marco lors du test Red Bull de cette année dans le domaine de l'endurance».

«Son taux d'absentéisme a fortement baissé»

Gabriel Gwerder faisait partie des entraîneurs qui, même pendant les Championnats du monde de Saalbach, déploraient que le style de course de Franjo von Allmen soit trop instable malgré son ascension fulgurante. C’est précisément sur ce point que l’entraîneur en chef de la vitesse, Reto Nydegger, s’est penché lors de la préparation à la saison olympique.

Visiblement avec succès. «Nous sommes beaucoup plus avancés avec Franjo qu'il y a un an», confirme Reto Nydegger en détaillant: «Comme Franjo s'était blessé à l'articulation du genou en septembre 2024, il n'avait pas pu se rendre au camp d'entraînement en Amérique du Sud à l'époque. En revanche, l'été et l'automne derniers, Franjo s'est entraîné sans restriction, ce qui a eu un effet très positif sur la stabilisation de sa conduite. Son taux d'absentéisme a fortement diminué.»

Le taux de meilleurs temps a parallèlement augmenté pour «FvA». Il a dominé les entraînements internes de l'équipe en descente et en Super-G avec Alexis Monney.

Un avantage grâce aux millions de Swiss-Ski

Et puis il y a encore la piste du glacier de Zermatt, un atout particulier pour Franjo von Allmen et ses coéquipiers. Pour rappel, Franz Julen avait décrété au printemps 2024 une interdiction d'entraînement des équipes de Coupe du monde et de Coupe d'Europe. Comme le président de la FIS Johan Eliasch a rapidement compris qu'une interdiction d'entraînement à long terme sur les pistes de la région du Cervin aurait des conséquences désastreuses pour le ski de compétition, il a accordé aux habitants de Zermatt, en collaboration avec Swiss-Ski, une garantie écrite selon laquelle des courses de Coupe du monde pourraient être organisées sur la descente rénovée du Gornergrat à partir de la saison 2027/28 jusqu'en 2033/34 (les dernières clarifications concernant la faisabilité sont en cours).

Afin que les Suisses puissent décider qui peut s'entraîner ici et quand, le CEO de la fédération Walter Reusser a conclu un accord exceptionnel avec Franz Julen. Avec un contrat de plusieurs dizaines de millions, Swiss-Ski s'est assuré les droits de gestion de ce domaine skiable jusqu'en 2034.

«Des conditions grandioses à Zermatt»

Cet investissement semble déjà porter ses fruits. Le fait est qu'avant et après les camps en Amérique du Sud (de mi-août à mi-septembre), la Suisse était la seule nation de ski à pouvoir s'entraîner correctement en descente. «Il est vrai qu'en Europe, en été et en automne, il n'y a que la piste de Zermatt qui se prête aux entraînements de descente. La Suisse a donc un énorme avantage sur le reste du monde du ski», souffle l'entraîneur en chef autrichien de la descente Andy Evers.

Reto Nydegger, en revanche, s'enthousiasme: «Nous avons trouvé des conditions grandioses à Zermatt, notamment en octobre.» C'est pourquoi il serait surprenant qu'aucun Suisse ne triomphe le 5 décembre lors de la première descente de cette saison de Coupe du monde, à Beaver Creek (USA).