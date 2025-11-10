La Coupe du monde de ski alpin reprend ce week-end à Levi, en Finlande. Les slalomeuses suisses seront particulièrement nombreuses au départ, avec onze athlètes alignées pour ce premier rendez-vous de la saison.

Camille Rast en cheffe de file des slalomeuses suisses à Levi

Camille Rast visera à coup sûr le podium à Levi. Photo: Andreas Becker

Blick Sport

Le coup d’envoi de la nouvelle saison de Coupe du monde féminine sera donné samedi à Levi (Finlande) avec le premier slalom de l’hiver.

La Suisse y sera bien représentée: Swiss-Ski aligne Camille Rast, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Eliane Christen, Aline Höpli, Nicole Good, Anuk Brändli, Aline Danioth, Janine Mächler, Selina Egloff et Amélie Klopfenstein.

La participation de Janine Mächler reste toutefois incertaine et sera décidée à la dernière minute, précise la fédération.

Chez les hommes, le premier slalom aura lieu le lendemain, dimanche, également à Levi. La composition de l’équipe suisse masculine n’a pas encore été communiquée.