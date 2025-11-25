Le skieur norvégien Aleksander Aamodt Kilde envisage son retour en Coupe du monde lors du Super-G à Copper Mountain. L'ancien vainqueur du classement général, âgé de 33 ans, prendra sa décision finale mercredi soir.

Cet ancien champion du ski reviendra-t-il à la compétition plus tôt que prévu?

Cet ancien champion du ski reviendra-t-il à la compétition plus tôt que prévu?

Aleksander Aamodt Kilde s’apprête à faire son retour en Coupe du monde. Photo: AFP

L’ancien vainqueur du classement général de la Coupe du monde, Aleksander Aamodt Kilde s’apprête à faire son retour en Coupe du monde de ski après une période difficile. Il envisage de participer au Super-G de jeudi à Copper Mountain (19h), première épreuve de vitesse des Jeux olympiques d’hiver, a déclaré le Norvégien à l’agence de presse SID.

Il hésite encore

Aleksander Aamodt Kilde précise qu’il hésite encore et ne veut pas prendre de risques inutiles. Il prévoit de prendre sa décision finale mercredi soir, mais s’attend à passer quelques nuits blanches d’ici là. Son plan initial était de reprendre la compétition la semaine prochaine à Beaver Creek, et la course de Copper serait un bonus, confie le fiancé de la championne américaine Mikaela Shiffrin.