Depuis avril dernier, Aleksander Aamodt Kilde et Mikaela Shiffrin sont fiancés. Problème? Le couple le plus connu du Cirque blanc n'a pas le temps pour son mariage.

Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde sont fiancés pour le moment. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Blick Sport

En couple depuis 2021, Aleksander Aamodt Kilde et Mikaela Shiffrin se sont fiancés en avril dernier. Dans un entretien à «Dagbladet», le Norvégien a toutefois révélé quelques aspects de leur avenir, en commençant par le mariage, qui ne devrait pas avoir lieu prochainement. «Je pense que l'un de nous doit avoir arrêté sa carrière pour avoir le temps de s'en occuper, explique le descendeur. Pour l'instant, c'est hors de question – nous n'avons pas le temps.»

Que les fans du couple prennent leur mal en patience puisque, dans la même interview, Kilde a précisé qu'il n'avait pas prévu de prendre sa retraite avant au moins cinq ans, lui qui vient de fêter ses 33 ans. «Nous voulons que le mariage soit vraiment agréable, sans stress ni difficulté. Ce serait inutile.»

Quid du lieu de résidence?

Toujours au média norvégien, le skieur s'est également épanché sur les projets d'avenir du couple, surtout concernant le lieu de résidence. Norvège? États-Unis? Innsbruck, où le couple réside actuellement? «J'adore la Norvège, répond évidemment le Scandinave. Je sais à quel point ce pays est beau et combien j'ai aimé y grandir. Personnellement, j'ai un faible pour la Norvège, bien sûr, mais je suis aussi très ouvert à l'idée de vivre aux États-Unis avec Mikaela. Tant que je peux être avec elle, c'est ce qui compte.»

Aleksander Aamodt Kilde laisse même ouvert la porte à que ce soit les… futurs enfants du couple qui décident du lieu de résidence de la petite famille. «Ce seront eux qui prendront les choses en main», sourit-il.