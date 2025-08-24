Aleksander Kilde dévoile son plan de retour à la compétition

Aleksander Aamodt Kilde s'est entraîné pour la première fois avec l'équipe norvégienne début août. Le cador du ski norvégien est maintenant parti en camp d'entraînement. Et révèle quand il compte revenir en Coupe du monde.

1/11 Aleksander Aamodt Kilde continue de planifier son retour à la compétition. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Ces dernières semaines, Aleksander Aamodt Kilde (32 ans) a pris le temps de souffler, en passant quelques jours en Grèce chez son ami AJ Ginnis (30 ans). Un repos mérité, après avoir renoué début août avec l’équipe nationale norvégienne pour la première fois depuis sa violente chute au Lauberhorn, en janvier 2024.

Ce jour-là, le Norvégien avait subi une profonde entaille au mollet et surtout une grave blessure à l’épaule. Malgré quatre opérations, la gêne persiste: «Je peux la lever à un peu moins de 90 degrés», confie-t-il. Bien trop limité pour la Coupe du monde: «J’ai besoin de 120 degrés», souligne-t-il, rappelant que son bras doit encaisser une énorme pression. Mais ses premiers pas sur les skis ont apporté un peu d’optimisme.

«On avance pas à pas»

Ces séances avaient valeur de test, et les signaux ont été encourageants. «Les jambes et le reste du corps répondaient très, très bien», explique un Kilde motivé. La semaine dernière, il s’est envolé avec l’équipe pour un stage de quatre semaines au Chili. «Les premiers jours, pas question de foncer en combinaison. Mais peut-être qu’à la fin, je pourrai me rapprocher du rythme des autres garçons. O avance pas à pas», explique-t-il. Dimanche soir, il a publié ses premières impressions du Chili sur Instagram, légendées: «De nouveau de la partie».

À plus long terme, le Norvégien vise un retour à la compétition lors de la première descente de Beaver Creek (Etats-Unis), début décembre. Le géant d’ouverture de Sölden, fin octobre, arrivera trop tôt. Et en ligne de mire, surtout, restent les Jeux olympiques de février. Son directeur sportif, Claus Ryste, reste prudent mais confiant: «Nous retrouvons le skieur Aleks, et sa condition physique est bonne. Nous restons positifs et fidèles au plan. Mais il est difficile de dire combien de temps cela prendra.»



