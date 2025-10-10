À Salzbourg, Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde, le couple star du ski alpin, se préparent pour leur retour en Coupe du monde. Aleksander Kilde, en rééducation, vise un retour progressif, tandis que Mikaela Shiffrin se dit prête à affronter Lara Gut-Behrami.

1/8 Mikaela Shiffrin et son compagnon Aleksander Aamodt Kilde seront bientôt à nouveau ensemble sur le circuit. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Dehors, il fait frais et humide, mais à l'intérieur, Mikaela Shiffrin (USA) et Aleksander Aamodt Kilde (Norvège) rayonnent. Le fabricant de skis Atomic a organisé une journée médiatique à Salzbourg, en Autriche, attirant des dizaines de journalistes et plusieurs équipes de tournage.

Pas seulement pour la marque, mais aussi pour eux. Rien d'étonnant: Mikaela Shiffrin et Aleksander Kilde cumulent ensemble 122 victoires en Coupe du monde – elle 101, lui 21. Amoureux, ils sont considérés comme le couple de ski de rêve par excellence.

Un retour sur la scène de la Coupe du monde.

Les deux prennent tout cela avec calme. Aleksander Kilde explique: «À la maison, Mikaela est le chef. Nous passons de bons moments ensemble.» Chez eux, à Innsbruck (Autriche), où ils vivent dès la fin de l’été et l’arrivée de la première neige, ils prévoient leur retour sur la scène de la Coupe du monde.

Et à cette occasion, ils comptent bien défier les stars du ski suisse. «Marco n'est pas seulement un skieur de génie, c'est aussi un ami. Nos duels m'ont manqué ces vingt derniers mois. Nous nous battions durement sur la piste et nous riions beaucoup à côté – je veux revivre cela», raconte Aleksander Kilde, évoquant Marco Odermatt.

Une longue rééducation

La rééducation du Norvégien après sa chute lors de la descente du Lauberhorn à Wengen en janvier 2024 reste délicate. La profonde blessure au mollet, qui avait sectionné muscles et nerfs, est presque guérie, mais son épaule gauche pose encore problème, avec des ligaments déchirés et une mobilité réduite.

«Il me manque encore 20%. Tout est nouveau pour moi. Je dois m'adapter aux sauts et au terrain», explique-t-il. Après son camp d’entraînement au Chili, il se dit soulagé: «Ce ne sera plus jamais comme avant. Mais c'est incroyable ce que le corps peut accomplir. Avant, je ne me sentais pas invincible, mais indestructible. Et puis je me suis cassé.»

La rééducation a été difficile, avec des hauts et des bas: «Il y a eu des jours où j'avais envie d'arracher mon bras. Mais j'ai persévéré, je n'ai pas abandonné. Et maintenant je vais mieux, je suis heureux.»

Mikaela Shiffrin complètement guérie

Tandis qu'Aleksander Kilde a encore besoin de temps, Mikaela Shiffrin se prépare à affronter Lara Gut-Behrami à Sölden, pour le slalom géant et le classement général de la Coupe du monde. La skieuse est complètement rétablie de sa blessure au ventre qui l’avait freinée l’hiver dernier.

«Je ne sais pas si je suis prête. Mais je suis excitée – c'est bon signe», déclare l'Américaine. Ces derniers mois, elle s’est concentrée sur le slalom géant et prévoit également de reprendre des courses de super-G.

Interrogée sur le duel avec Lara Gut-Behrami, elle répond: «J'espère pouvoir lui livrer bataille. Pour moi, Lara fait toujours partie des grandes favorites – à chacune de ses courses.» Elle confie ressentir déjà de la nervosité: «Je sais ce qu'il faut faire pour réussir – et je le veux plus que tout. Mais je sais aussi que tout ne peut pas être planifié et contrôlé.»