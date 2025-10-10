Alors que de nombreuses stars du ski, dont Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde, étaient présentes jeudi lors de la journée médiatique du fabricant de skis Atomic, une absence notable a été remarquée: celle de Manuel Feller.
Le skieur autrichien souffre à nouveau de douleurs au dos, un problème qui s’est aggravé au cours de la semaine dernière. Selon Christian Höflehner, directeur de course d’Atomic, manuel Feller a reçu une infiltration: «Il s’agit toutefois d’une mesure de précaution en vue de Sölden», a-t-il précisé. Le coureur prévoit de reprendre l’entraînement la semaine prochaine.
Un retour prévu à Sölden, mais incertain
Manuel Feller espère toujours participer à l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden (Autriche), prévue le 26 octobre. Ce serait un petit retournement de situation, après avoir envisagé de mettre un terme à sa carrière en slalom géant. «Un dernier point pour conclure ma carrière de slalom géant», avait-il déclaré à l’issue du géant de Hafjell (Norvège), à la mi-mars.
Deux mois plus tard, il avait pourtant changé d’avis: «Je participerai certainement au slalom géant lors de l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden», avait-il affirmé. Mais ses récents problèmes de dos viennent désormais compromettre cette intention.