Manuel Feller, victime de problèmes de dos, manque la journée médiatique d'Atomic. Malgré une infiltration, sa participation à l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden reste incertaine, remettant en question son retour au slalom géant.

Manuel Feller manquera-t-il l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden? Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Alors que de nombreuses stars du ski, dont Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde, étaient présentes jeudi lors de la journée médiatique du fabricant de skis Atomic, une absence notable a été remarquée: celle de Manuel Feller.

Le skieur autrichien souffre à nouveau de douleurs au dos, un problème qui s’est aggravé au cours de la semaine dernière. Selon Christian Höflehner, directeur de course d’Atomic, manuel Feller a reçu une infiltration: «Il s’agit toutefois d’une mesure de précaution en vue de Sölden», a-t-il précisé. Le coureur prévoit de reprendre l’entraînement la semaine prochaine.

Un retour prévu à Sölden, mais incertain

Manuel Feller espère toujours participer à l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden (Autriche), prévue le 26 octobre. Ce serait un petit retournement de situation, après avoir envisagé de mettre un terme à sa carrière en slalom géant. «Un dernier point pour conclure ma carrière de slalom géant», avait-il déclaré à l’issue du géant de Hafjell (Norvège), à la mi-mars.

Deux mois plus tard, il avait pourtant changé d’avis: «Je participerai certainement au slalom géant lors de l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden», avait-il affirmé. Mais ses récents problèmes de dos viennent désormais compromettre cette intention.