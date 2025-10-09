Marco Odermatt, champion de slalom géant, dément les rumeurs sur sa prise de poids. Il affirme être revenu à son poids de forme après un bref écart estival, prêt à défendre son titre.

1/6 Cette semaine, on peut croiser Marco Odermatt sur le «toit» de l'Engadine. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren et Sven Thomann

À seulement deux semaines et demie du coup d’envoi de la Coupe du monde de ski alpin, les propos du coach suisse Helmut Krug devraient interpeller les Scandinaves, Autrichiens, Français, Italiens, Néerlandais, Nord-Américains et Brésiliens. «En préparation pour Sölden, la zone d’entraînement de la Diavolezza représente notre plus grand atout. À cette période de l’année, aucune autre nation ne peut bénéficier de conditions aussi exceptionnelles que celles que nous offre l’Engadine», affirme-t-il.

La superstar Marco Odermatt confirme: «Les conditions à la Diavolezza étaient parfaites. Les journées d’entraînement ont été tout simplement fantastiques.»

«Après les vacances, je pesais 94 kilos»

Depuis l’hiver 2021/22, Marco Odermatt remporte chaque année le petit globe de cristal en slalom géant. Pourtant, certains experts ont émis des doutes sur sa capacité à continuer de dominer cette discipline, suite à des rumeurs estivales affirmant que le Nidwaldien aurait pris du poids, passant de 89 à 95 kilos.

Certains craignaient qu’avec cette masse supplémentaire, Marco Odermatt gagne en vitesse dans les passages de glisse, mais perde de sa souplesse entre les portes du slalom géant. L’athlète balaie ces inquiétudes: «Je ne pèse actuellement pas beaucoup plus que l’hiver dernier. Cet été, j’ai passé une semaine de vacances sur un bateau, peu actif, avec trois repas par jour. Juste après, je pesais 94 kilos. Une semaine plus tard, j’étais redescendu à 91 kilos. Et au camp d’entraînement au Chili, j’ai encore perdu un peu de poids.»

«Marco est un passionné»

Avant de rejoindre Swiss-Ski, Helmut Krug, originaire du Tyrol, avait entraîné des athlètes de classe mondiale en Autriche et en Suède. Mais il n’avait jamais rencontré un type comme Marco Odermatt: «Marco est vraiment unique, un passionné absolu! Personne ne s’entraîne autant que lui, ni sur les pistes, ni à la salle de musculation et de condition physique. C’est pourquoi il est aussi exceptionnel en course.»

Le poids des principaux concurrents de Marco Odermatt Henrik Kristoffersen: 78 kg

Alexander Steen-Olsen: 79 kg

Zan Kranjec: 77 kg

Loic Meillard: 82 kg

Pinheiro Braathen: 79 kg

Thomas Tumler: 85 kg

Marco Schwarz: 88 kg

Filip Zubcic: 85 kg

Raphael Haaser: 86 kg

Helmut Krug raconte une anecdote révélatrice: «Après le camp intensif au Chili, je pensais que Marco se reposerait quelques jours. Mais quand je l’ai appelé après son retour, il était déjà à fond dans son entraînement d’endurance.»

Un bref choc à l’entraînement

Vendredi dernier, Marco Odermatt a toutefois ressenti un violent pincement dans le dos lors d’un entraînement. Rapidement remis, il a réalisé d’excellents temps lors des sessions de géant à la Diavolezza, se montrant à la hauteur face à Loic Meillard, Thomas Tumler, Lenz Hächler et Justin Murisier.