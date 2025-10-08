Une bonne et une moins bonne nouvelle concernant le talent géant Lenz Hächler. Une bonne nouvelle : dix semaines après sa blessure, l'athlète de Suisse centrale a repris l'entraînement de ski. Malheureusement, ce retour ne s'est pas fait sans douleur.

1/8 Le champion de Beaver Creek Justin Murisier se souviendra de 2017 cette semaine lors de son camp d'entraînement sur la Divaolezza. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren , Benjamin Gwerder et Sven Thomann

Rarement un nouveau venu en Coupe du monde n'avait reçu autant d'éloges que le Zougois Lenz Hächler. Vainqueur de la descente de Beaver Creek en décembre dernier, Justin Murisier n'a pas été avare en compliments concernant le champion du monde junior 2024. «Lenz me fait énormément penser au Marco Odermatt de 2017. Comme Marco, il utilise des skis Stöckl, des chaussures Salomon, des bâtons Leki et il a le même sponsor principal qu'Odi avait il y a huit ans. Mais, par-dessus tout, Lenz est un génie sur des skis», s'exclame le Valaisan de 33 ans. L'hiver dernier, la pépite helvétique de 22 ans a remporté le classement général du slalom géant en Coupe d'Europe. Ce succès lui offre une place fixe lors de la prochaine saison de Coupe du monde. Mais le Zougois traverse actuellement une période trouble.

Au mois d'août, Lenz Hächler s'est blessé lors d'un camp de préparation à Zermatt. Diagnostic: rupture partielle des ligaments externes de la cheville droite. Le jeune homme a donc dû mettre ses lattes de côté durant dix semaines. En début de semaine, le grand espoir zougois a fait son retour sur les pistes de ski à la Diavolezza, dans le canton des Grisons. Mais cela ne s'est toutefois pas très bien passé. Pendant l'entraînement, Lenz Hächler a été gêné par des douleurs dorsales.

«Une réaction tout à fait normale»

Pour l'entraîneur Helmut Krug, rien de surprenant: «Pendant sa pause forcée, Lenz n'a pas pu simuler les conditions qu'on rencontre sur une piste aussi difficile que celle de la Diavolezza. Après une longue période d'absence, ces douleurs dans le dos sont une réaction du corps tout à fait normale.»

En raison de ces problèmes de santé, Lenz Hächler a de nouveau dû prendre un jour de repos. Une question s'impose désormais: le jeune prodige sera-t-il au départ de la première épreuve de la nouvelle saison de Coupe du monde, le 26 octobre à Sölden? Pour Marc Gisin, directeur de l'équipe de course Stöckli, il ne fait aucun doute que «Lenz doit mener une course contre la montre pour prendre le départ à Sölden».

Son entraîneur Helmut Krug se montre plus optimiste: «Dans ces circonstances, on ne peut certainement pas s'attendre à ce que Lenz fasse des miracles en début de saison. Mais je le crois malgré tout capable de se qualifier pour la deuxième manche à Sölden.»

De l'espoir grâce à une nouvelle thérapie

Ce ne serait pas la première fois que Lenz Hächler brille sur les lattes malgré de gros problèmes de santé. Ces dernières années, il n'a pu s'entraîner qu'avec parcimonie en raison d'une inflammation du tibia. Un problème récurrent chez lui. Durant l'été 2024, le talent zougois avait subi une opération consistant à greffer des cellules graisseuses issues des fesses et du bas du dos sur le tibia. Mais cela n'avait pas stoppé les douleurs.

Au cours des dernières semaines, Lenz Hächler a tenté de se soigner avec un nouveau traitement. «Pour que les tissus deviennent plus résistants, j'ai suivi une thérapie par ondes de choc», révèle le spécialiste du slalom géant, qui a, comme «Odi» également un énorme potentiel dans les disciplines de vitesse. Actuellement, le Zougois ne ressent aucune douleur au tibia. Mais on saura si la thérapie par ondes de choc a vraiment fonctionné uniquement que lorsque la charge de travail en compétition aura atteint son summum.