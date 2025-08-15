Lenz Hächler est poursuivi par la malchance cet été. Après une mauvaise chute en VTT, il s'est à nouveau blessé. Il manquera le camp d'entraînement prévu en Amérique du Sud.

1/5 Lenz Hächler ne se rendra pas en Amérique du Sud pour le camp d'entraînement. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri, Marcel W. Perren

Les skieurs suisses sont en pleine préparation pour la saison à venir. Un camp d’entraînement en Amérique du Sud est prévu prochainement. L’un d’eux va toutefois le manquer.

Lenz Hächler s’est tordu le pied en jouant au spikeball. Il ne participera donc pas au long voyage. Mais selon les informations de Blick, son début de saison n’est pas menacé. Vendredi après-midi, Swiss-Ski a annoncé que les examens effectués à la clinique Hirslanden de Zurich avaient révélé une rupture partielle des ligaments externes de l’articulation du pied droit. Lenz Hächler doit donc faire une pause. C’est la deuxième fois que ce talent du ski suisse est freiné dans sa préparation.

Les skieurs suisses jouent au spikeball sur une plage en mai dernier. Photo: Sven Thomann

Fin mai, Hächler avait déjà été victime d’un accident de VTT. La mésaventure avait eu lieu alors qu’il prenait un virage trop rapidement. Après sa chute, le double champion du monde junior souffrait d’une légère hémorragie cérébrale, d’une commotion cérébrale, d’une contusion pulmonaire et de deux côtes cassées. «Mais je me sens déjà mieux», écrivait-il sur Instagram deux semaines après l’accident. À ce moment-là, il pouvait déjà s’entraîner légèrement.

Fixé en Coupe du monde

Désormais, il doit à nouveau composer avec la malchance, alors que ce camp d’été était particulièrement important pour lui. En effet, pour la saison à venir, Lenz Hächler a pour la première fois une place de départ fixe en Coupe du monde. À l’avenir, il devra faire ses preuves dans le groupe d’entraînement de slalom géant avec Marco Odermatt, Thomas Tumler ou Gino Caviezel. Rien que ça.

C’est une nouvelle étape dans la carrière du Zougois, qui a déjà connu une ascenssion fulgurate ces derniers mois. Non seulement il a été élu jeune sportif suisse de l’année, mais il a également signé un contrat avec l’équipementier Stöckli.



