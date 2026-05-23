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Short track à Nove Mesto
Nicole Koller décroche un podium en Coupe du monde

Nicole Koller offre un podium à la Suisse en Coupe du monde de short track à Nove Mesto, terminant 3e samedi. Alessandra Keller et Jolanda Neff ont chuté, laissant la championne olympique blessée à la main.
Publié: il y a 26 minutes
Nicole Koller a décroché la 3e place samedi à Nove Mesto en short track.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Nicole Koller a permis à la Suisse de décrocher un nouveau podium en Coupe du monde de short track, deux semaines après le succès de Sina Frei en ouverture en Corée du Sud. La Zurichoise a terminé 3e samedi à Nove Mesto, où Alessandra Keller et Jolanda Neff ont chuté.

Seulement 14e à Yongpyong trois semaines plus tôt, Nicole Koller a lutté jusqu'au bout pour la victoire. Mais elle n'a rien pu faire au sprint, où la Néerlandaise Puck Pieterse a maîtrisé son sujet pour devancer l'Autrichienne Laura Stigger (2e) et Koller.

Deux autres Suissesses, Sina Frei (5e) et Ronja Blöchlinger (6e) ont fini dans le top 10. La Nidwaldienne Alessandra Keller a elle abandonné après avoir chuté juste avant l'entame du dernier tour. Elle a emmené dans sa chute la championne olympique 2021 Jolanda Neff, qui a fini 33e avec une main en sang.

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