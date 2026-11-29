Le XV de l'Edelweiss féminin a réussi son retour à la compétition, après trois ans de pause forcée. L'occasion de s'entretenir avec le CEO de Suisse Rugby, Gilles Mariau, à propos du rugby des femmes.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Samedi dernier, le XV de l’Edelweiss féminin a célébré son grand retour à la compétition, après plusieurs années loin des terrains. Une belle fête du rugby à Colovray, où un public nombreux s'est régalé devant la victoire suisse face au Danemark. À cette occasion, Gilles Mariau, CEO de Suisse Rugby, s’est ouvert à Blick.

On fête samedi le retour du XV de l’Edelweiss féminin. Qu’est-ce que ça représente, après ces années d’absence?

C’est important, même si on n’était pas vraiment absents. Ce qui s’est passé, c’est qu’il y a quelques années, les filles jouaient en «Trophy» (ndlr: 2e niveau du rugby européen). Et on a connu des défaites très importantes, avec des gros écarts de score. On pensait aussi, au bout d’un moment, qu’on risquait de les mettre en danger. Donc on a arrêté la compétition et on a joué plutôt des matches amicaux, à notre portée, en se basant sur la relève.

Comment avez-vous décidé de revenir à la compétition officielle?

On a fait trois matches amicaux l’année dernière. Et contre Grenoble, il y a un an, ça a fini de nous convaincre que les filles étaient prêtes pour retourner à la compétition. Et on s’est inscrit en «Conference» cette année.

Qu’est-ce que cette «Conference» signifie?

L’an dernier, Rugby Europe a lancé un troisième niveau européen qui s’appelle «Conference». C’est une poule de développement. Ce match contre le Danemark n'entre pas dans ce cadre, mais c’est un match officiel déclaré à World Rugby. Et on aura un match de «Conference» le 21 février contre l’Autriche.

Quels sont les objectifs pour la suite, avec ce XV de l’Edelweiss?

On a travaillé sur un plan stratégique, à l’horizon 2030. Notre but, c’est de retourner en «Trophy» dans les deux-trois prochaines années. On ne veut pas brûler les étapes, mais on a un groupe composé de jeunes générations, qui progresse vite et bien. On souhaite vraiment inscrire le rugby des femmes sur le long terme.

Comment avez-vous, justement, créé ce groupe pour l’équipe nationale?

On a beaucoup travaillé chez les plus jeunes, les M15 et M18, chez qui on organise des rassemblements très réguliers, des journées 100 % filles. C’est reparti de la base, de la relève. Il fallait un peu tout reprendre, sur ces trois-quatre dernières années. Et je pense qu’on est, aujourd’hui, prêt à avancer.

Le sport féminin grandit, intéresse de plus en plus, et le rugby n’échappe pas à cet essor. Il y a une volonté de la fédération suisse de favoriser ce développement?

On a l’objectif d’avoir un minimum de 20 % de licenciés femmes en 2030. Avec 6000 licenciés en Suisse, ça ferait 1200 femmes. Aujourd’hui, on est à la moitié. Voilà la mission que l’on s’est donnée. C’est un gros challenge pour les prochaines années.

Quels moyens allez-vous mettre à disposition pour mener à bien cette mission?

On a de plus en plus de stages dédiés aux filles. Il y a aussi l’académie des jeunes, qui a lieu tous les mercredis à Yverdon. Et on va essayer de plus en plus, chez les jeunes, d’avoir des programmes où les filles peuvent jouer entre elles.

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On a vu un bel engouement face au Danemark, avec un public nombreux. Ça confirme cet attrait pour le rugby des femmes?

On est très heureux de ça. C’est toujours très familial chez nous, c’est important. Nyon est un bastion du rugby suisse, donc c’est bien qu’ils puissent organiser ce match-là. Et on donne rendez-vous pour la grosse fête du rugby suisse, masculin et féminin, le 21 février 2027 à Yverdon. Il y aura les garçons en championnat d’Europe (REC) et les filles juste après contre l’Autriche, en «Conference».