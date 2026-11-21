Le XV de l’Edelweiss a signé samedi son retour à la compétition internationale après plusieurs années d'absence. Les Suissesses ont battu le Danemark 27-14 à Colovray, devant des tribunes bien garnies.

Devant un public ravi, le XV de l'Edelweiss féminin fête un retour réussi

Devant un public ravi, le XV de l'Edelweiss féminin fête un retour réussi

Thomas Freiburghaus Journaliste

Plusieurs centaines de spectateurs, de grands drapeaux suisse et danois et les hymnes des deux pays qui retentissent. Au centre sportif de Colovray se tenait samedi après-midi un match international de haute importance. En face du siège de l’UEFA, on a l’habitude d’accueillir des joutes internationales de football. Cette fois-ci, les ballons étaient ovales et des logos edelweiss visibles partout.

Il s’agissait en fait du grand retour à la compétition du XV de l’Edelweiss (surnom de l’équipe de Suisse de rugby) féminin, après plusieurs années de pause forcée. «Nous sommes fiers d’avoir à nouveau une équipe féminine», se réjouissait Peter Schüpbach, président de Suisse Rugby, avant le début de la rencontre. Le Bernois se disait heureux que sa fédération puisse «promouvoir» l’équipe nationale féminine et lui «donne l'occasion de jouer à un niveau international».

Un match à suspense

Et c’est peu dire que, sous le soleil nyonnais, les Suissesses ont fait honneur à leur retour sur la scène internationale. Devant des gradins en pierre bien garnis (environ 300 spectateurs venus de toute la Suisse), les joueuses du XV de l’Edelweiss ont signé une superbe victoire 27-14 sur le Danemark.

«C’était un match compliqué. On a commencé à marquer des essais, puis on s’est emballées. Mais on a su tenir jusqu’au bout», résume bien la jeune Genevoise Amaïa Bonnet, 18 ans, encore essoufflée. Son équipe a, en effet, bien commencé, menant 17-7 à la pause et revenant au vestiaire sous les hourras du public. Mais elle a ensuite vu le Danemark revenir à trois points, avant que la Suisse ne finisse plus fort (bien aidée par les «Hopp Schwiiz» descendus des tribunes) et ne marque deux essais supplémentaires en toute fin de partie.

Que la fête continue!

«On est très fiers des joueuses. Elles ont joué avec le cœur, ça, c’est sûr», déclare Stéphane Faivre, coach de la Suisse, dans son accent chantant du Sud. «On était attendus pour ce retour à la compétition officielle. Et tous les ingrédients ont été mis pour qu’on fasse un beau match, devant un beau public», se réjouit-il, remerciant sa fédération et le Nyon RC, qui a mis son terrain à disposition.

Amaïa Bonnet, co-capitaine de la Suisse, plussoie: «On est super contentes. Le public nous a poussées. Il y avait les petits de l’école de rugby avec nous pour entrer, tous les parents, les filles non sélectionnées, les blessés… C’est vraiment un grand honneur qu’il y ait eu tout ce monde. Merci beaucoup!» Ce public de passionné était sur le tartan entourant le terrain pour célébrer ses joueuses juste après la victoire. «On va bien faire la fête!», conclut la jeune et talentueuse No 10, avec le sourire. Les joueuses avaient donné toutes les raisons à leurs supporters de les fêter.