Jeudi, le Jurassien Yannis Voisard a voulu surprendre Tadej Pogacar dans les derniers kilomètres. Mais le Slovène ne s'est pas laissé faire et a été chercher un deuxième succès en autant d'étapes.

Thomas Freiburghaus

Dans le champêtre village de Vucherens, dans la Broye vaudoise, Tadej Pogacar a cueilli jeudi sa deuxième victoire en deux étapes sur le Tour de Romandie (il avait terminé sixième du prologue, mardi). Le Slovène semble intouchable quand il veut gagner. Et ce tant dans les plus grosses bosses, comme dans la montée d'Ovronnaz mercredi, qu'au sprint, comme à Vucherens. Pas résigné, un Jurassien a tenté de le surprendre dans la Broye vaudoise.

«Pogi» va chercher Yannis Voisard

À 2.7km de l'arrivée de la deuxième étape, juste après la dernière côte, Yannis Voisard a tenté un coup de poker, attaquant sur le replat. «Je sais qu’avec mon poids et ma puissance, sur un sprint en faux plat descendant, c’est mission impossible, expliquait le coureur de l'équipe Tudor juste après son arrivée. Comme j’étais encore là, j’avais envie de tenter le tout pour le tout.»

En a résulté une petite attaque, donc, pour tester le reste de la concurrence. «Il y a eu cette accalmie sur le sommet, je me suis dit que c’était un bon moment pour attaquer», détaille Yannis Voisard. Mais le Jurassien de la Tudor a vu le maillot jaune réagir vite. «Malheureusement je pense que 'Pogi' voulait vraiment la victoire aujourd’hui. Il ne m'a pas laissé sortir», admet-t-il.

Tout de même, le coureur romand restera comme celui qui a osé inquiéter l'ogre du peloton, au point de l'obliger à revenir par lui-même. «C'est flatteur», s'amuse Yanis Voisard, qui ne peut que reconnaître la domination du Slovène sur le reste du peloton lors de ce Tour de Romandie. «C’est clair que j’aurais voulu gagner aujourd’hui. Mais c’est un coureur d’exception, il nous l’a encore montré», conclut-il avant de filer sur le podium, récupéré le prix du meilleur Suisse de l'étape (huitième au final).

L'humilité de Tadej Pogacar

Dominateur dans la grosse bosse mercredi, Tadej Pogacar a montré qu'il alignait le reste de la concurrence au sprint également, si besoin. Au point de battre le Français d'Ineos Dorian Godon, mardi, dans un sprint en lègère descente. «J’ai eu de la chance d’avoir la vitesse. On ne s’attendait pas à gagner, mais à la fin, on gagne», déclarait-il humblement dans la petite salle communale de Vucherens.

Comme mercredi, le Slovène a pu compter sur le soutien des siens, dans la Broye. «J’ai vu mes parents ce matin, ils sont venus à l’hôtel petit-déjeuner avec l’équipe», raconte-t-il. Vainqueur de deux étapes en deux jours, le coureur UAE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et on risque bien de le voir faire un «3» (ou plus) avec les doigts d'ici dimanche.