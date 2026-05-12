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Peut-il tenir jusqu'à Rome?
Jan Christen brille sur les routes du Giro

Jhonatan Narvaez (UAE) a remporté la quatrième étape du Tour d'Italie mardi à Conseza. Le Suisse Jan Christen, meilleur jeune, reste extrêmement bien placé au classement général.
Publié: 17:56 heures
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Jan Christen, maillot du meilleur jeune sur le dos.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Jhonatan Narvaez (UAE) a remporté la 4e étape du Tour d'Italie mardi à Conseza. Il s'est imposé au sprint devant Orluis Aular (2e, Movistar) et Giulio Ciccone (Lidl-Trek), qui s'empare du maillot rose devant le Suisse Jan Christen.

Le champion d'Equateur a réglé au sprint un peloton duquel avaient disparu tous les principaux sprinteurs, lâchés dans le long col de Cozzo Tunno, placé à la mi-étape.

Jan Christen a failli surprendre ses adversaires en partant à moins de deux kilomètres de la ligne d'arrivée. Il a manqué 300 m à l'Argovien, 24e dans le même temps que le vainqueur, qui peut se consoler avec la prise du maillot blanc de meilleur jeune à Thomas Silva.

L'Uruguayen, précédent porteur du maillot rose, a lui aussi explosé dans cette montée de plus de 14 kilomètres. Il cède le maillot de leader à l'Italien Giulio Ciccone, troisième de cette quatrième étape, la première en Italie après trois journées en Bulgarie. Ciccone devance Christen de quatre secondes au classement général.

Mercredi, la 5e étape, accidentée, emmènera le peloton de Praia a Mare à Potenza (203 km).

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