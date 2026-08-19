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«Parti trop tôt au ciel»
Un pilote tessinois trouve la mort dans un accident sur l'île de Man

Le Manx Grand Prix est assombri par un accident mortel. Le Tessinois Mauro Poncini a perdu la vie mardi sur l'Île de Man, où ce déroule la course.
Publié: il y a 15 minutes
Le pilote tessinois Mauro Poncini n'avait que 29 ans.
Blick Sport

Le monde de la moto suisse de la moto. Le pilote tessinois Mauro Poncini, 29 ans, a perdu la vie mardi soir lors de la deuxième séance de qualifications du Manx Grand Prix.

«Avec Mauro, la famille suisse de la moto perd un pilote passionné et profondément engagé. Il vivait sa passion de tout son cœur, avec courage et un dévouement absolu. C'est justement cette passion qui l'a emporté bien trop tôt vers le ciel», a écrit Swiss Moto, la fédération suisse de moto, mercredi sur Instagram, en annonçant la triste nouvelle.

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Un peu plus tôt, les organisateurs du Manx Grand Prix avaient fait état d'un participant ayant subi des blessures mortelles, sans révéler son identité. Un second pilote était également impliqué dans l'incident et aurait, selon les informations communiquées, subi des blessures légères.

Le Manx Grand Prix se dispute sur l'île de Man, sur le même tracé que le TT de l'île de Man, souvent considéré comme la course de moto la plus dangereuse au monde.

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