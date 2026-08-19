Le Manx Grand Prix est assombri par un accident mortel. Le Tessinois Mauro Poncini a perdu la vie mardi sur l'Île de Man, où ce déroule la course.

Un pilote tessinois trouve la mort dans un accident sur l'île de Man

Un pilote tessinois trouve la mort dans un accident sur l'île de Man

Blick Sport

Le monde de la moto suisse de la moto. Le pilote tessinois Mauro Poncini, 29 ans, a perdu la vie mardi soir lors de la deuxième séance de qualifications du Manx Grand Prix.

«Avec Mauro, la famille suisse de la moto perd un pilote passionné et profondément engagé. Il vivait sa passion de tout son cœur, avec courage et un dévouement absolu. C'est justement cette passion qui l'a emporté bien trop tôt vers le ciel», a écrit Swiss Moto, la fédération suisse de moto, mercredi sur Instagram, en annonçant la triste nouvelle.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Un peu plus tôt, les organisateurs du Manx Grand Prix avaient fait état d'un participant ayant subi des blessures mortelles, sans révéler son identité. Un second pilote était également impliqué dans l'incident et aurait, selon les informations communiquées, subi des blessures légères.

Le Manx Grand Prix se dispute sur l'île de Man, sur le même tracé que le TT de l'île de Man, souvent considéré comme la course de moto la plus dangereuse au monde.