Mahomes retrouve son éclat, Herbert réussit un tour de magie, Dowdle prend sa revanche: la NFL a offert un week-end riche en émotions. Mais entre bagarre à Détroit et hécatombe à San Francisco, la tension reste à son comble.

Des stars de NFL se battent après un match au sommet

1/8 Brian Branch (en blanc) frappe JuJu Smith Schuster (au sol) au visage. Photo: AP

Björn Lindroos

Rédemption dans le match au sommet

Après un début de saison poussif avec seulement deux victoires en cinq rencontres, le vice-champion Kansas City était déjà sous pression avant le choc face aux Detroit Lions. Le quarterback vedette Patrick Mahomes et son équipe ont pourtant répondu présent, s’imposant brillamment 30-17. Mahomes a brillé avec trois passes de touchdown. Grâce à cette troisième victoire, la situation se détend à nouveau pour le champion du Super Bowl 2023 et 2022, tandis que Detroit, autre favori, reste à quatre succès.

Une bagarre générale

Des scènes de tension ont éclaté après la rencontre. Le défenseur des Lions Brian Branch a refusé de serrer la main de Mahomes, avant de s’emporter contre JuJu Smith-Schuster des Chiefs. Branch a alors perdu son sang-froid et frappé son adversaire au visage. Une bagarre générale a éclaté, impliquant plusieurs joueurs des deux camps. Il a fallu plusieurs minutes pour rétablir le calme.

«J’aime Brian Branch, mais ce qu’il a fait est inacceptable. Nous ne tolérerons pas ce comportement. Je présente mes excuses aux Chiefs», a déclaré l’entraîneur des Lions Dan Campbell après le match.

La poisse continue

La série noire se poursuit à San Francisco. Après les blessures du quarterback Brock Purdy, des receveurs Ricky Pearsall et Brandon Aiyuk, du tight end George Kittle et de la star défensive Nick Bosa, c’est désormais le linebacker Fred Warner qui a été touché dimanche face à Tampa Bay.

Victime d’une grave blessure à la cheville lors d’un plaquage, Warner a dû quitter le terrain sur une voiturette. Le verdict est tombé après la rencontre: luxation et fracture de la cheville. Opération obligatoire, saison terminée. Un nouveau coup dur pour les 49ers, battus 30-19 par les Buccaneers.

La revanche de Dowdle

Recalé par Dallas à la fin de la saison dernière après quatre ans passés au club, le running back Rico Dowdle a rebondi au printemps chez les Carolina Panthers. Ce dimanche, il retrouvait son ancienne équipe… et il a saisi sa chance.

Lors de la victoire surprise 30-27 des Panthers, Dowdle a parcouru 183 yards à la course et capté quatre passes pour 56 yards, inscrivant un touchdown. Grâce à ce succès, Carolina compte désormais une victoire de plus que Dallas. Une douce revanche pour le coureur.

Le magicien Herbert

Menés d’un point à Miami, les Los Angeles Chargers récupèrent le ballon à 46 secondes de la fin. Avec 34 secondes au chrono, la défense des Dolphins semble enfin stopper Justin Herbert. Mais le quarterback parvient à s’extirper du tacle comme par magie et trouve sur la relance McConkey, qui file sur 40 yards dans le camp adverse.

Assez pour offrir au botteur Cameron Dicker l’occasion de sceller la victoire 29-27 d’un field goal dans les dernières secondes.