Battu à Genève, le Lausanne HC vit une période compliquée avec quatre défaites de rang. Cinq si l'on ajoute la Champions Hockey League. Pas de quoi déstabiliser le toujours serein Geoff Ward, coach des Lions. Interview.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela fait depuis le 6 novembre 2022 que Geoff Ward est à la tête du Lausanne HC. Cela fait donc bientôt trois ans que le Canadien s'occupe des Lions de main de maître. Sous sa direction, les Vaudois ont disputé deux finales de rang et ont franchi un palier dans la capacité à jouer au plus haut niveau avec constance.

Plus sur le sujet Avec vidéo les highlights Après la claque 11-0 Genève-Servette se rachète face au Lausanne HC

Voir la formation de la Vaudoise aréna enchaîner quatre défaites de rang en championnat n'a donc rien de normal. Si l'on ajoute la déroute à Grenoble en Champions Hockey League, le LHC en est à cinq revers de rang. Toujours aussi stoïque, Geoff Ward ne s'en formalise pas et préfère ressortir sa métaphore favorite: celle du snooker: «Ce ne sont pas les points que tu marques qui comptent, mais ceux que tu laisses à ton adversaire». À Genève, Lausanne a laissé beaucoup de points sur «la table». Interview avec le technicien battu.

Geoff, on dirait que les matches qui tournaient en votre faveur en début de saison basculent maintenant de l’autre côté. Comment analyses-tu celui de ce dimanche?

Je pense qu’on a bien joué dans l’ensemble. On a été un peu lents au début et on a connu quatre mauvaises minutes à la fin du deuxième tiers, mais le reste du temps, l’équipe a été solide. Sur cette période compliquée, ce n’est pas tant qu’on joue mal, c’est qu’on joue de manière inconstante. Contre Bienne, on a fait un bon deuxième tiers, mais un premier et un troisième moyens. Face à Zurich, il y a eu de très bons passages aussi. Il faut simplement qu’on parvienne à livrer 60 bonnes minutes pleines.

C’est la première fois que tu vis une série de défaites depuis ton arrivée. Comment la gères-tu?

Il y a toujours des raisons à une défaite. On doit comprendre lesquelles et les corriger. J’ai dit aux gars que le hockey, c’est comme au snooker: ce n’est pas seulement ce que tu mets, c’est aussi ce que tu laisses. Et en ce moment, on laisse trop d’occasions à nos adversaires. On doit resserrer ça. L’équipe a beaucoup joué dernièrement et eu peu d'entraînements. Cela se ressent. Une bonne semaine d’entraînement nous ferait du bien. Mais personne ne se cache derrière ça. On est sur la bonne voie, nos matches deviennent plus complets, mais ce n’est pas encore suffisant.

Le match de Champions Hockey League mercredi, tu l'anticipes comme un entraînement?

C’est une opportunité pour remettre notre jeu en ordre. Un bon match en Champions Hockey League peut nous relancer avant le week-end, alors qu’un mauvais pourrait nous laisser dans le doute. On doit saisir cette chance pour corriger ce qu’on a identifié comme problématique. Personne n’est découragé, les gars travaillent fort. On va continuer à bâtir sur les choses positives vues ce soir.

Genève a commencé très fort, en étant physique d’entrée. Tu t'attendais à un tel début?

Oui, c’est leur style, surtout à la maison. Ils veulent imposer le ton dès le départ. On a su passer ce moment-là et ensuite trouver notre rythme. Je n’ai pas trouvé le match particulièrement physique, mais leur départ énergique était attendu.

Le fameux 11-0 de Lausanne a-t-il laissé des traces?

Non, je ne crois pas. Il y a eu assez de temps entre les deux matches et beaucoup de choses se sont passées depuis, y compris un changement d’entraîneur. Mais les joueurs n’oublient jamais complètement ce genre de défaites. Surtout ceux qui se sont inclinés. Ça peut même servir de motivation. Cela dit, je ne pense pas que ça ait eu un effet négatif sur nous aujourd’hui.

Qu’en est-il de Fabian Heldner et Inaki Baragano?

J’espère qu’ils pourront revenir rapidement. Heldner, c’est du jour le jour. Baragano, c’est plus incertain. Si on était en play-off, il pourrait probablement jouer, mais on ne veut pas aggraver sa blessure. Il faut qu’il revienne à 100%, même si cela prend un peu plus de temps.