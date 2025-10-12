Le technicien finlandais, Ville Peltonen, a mené Genève-Servette à deux victoires depuis qu’il a repris l’équipe. De quoi obtenir le droit de continuer son intérim jusqu’en fin de saison?

Ville Peltonen est en poste depuis une semaine. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

En ce lundi matin, Genève-Servette est quatrième au classement, juste derrière Lausanne. Au nombre de point par match, les Aigles sont même devant les Lions. Et pourtant, ce n'est pas franchement un début de saison de tout repos que vit le GSHC entre défaites mémorables et changement de coach. Ce week-end, un semblant de normalité s'est installé aux Vernets.

Les Grenat se sont imposés à Zoug vendredi et ont battu Lausanne ce dimanche. Ces deux rencontres étaient les premières de Ville Peltonen comme entraîneur principal des Aigles. Deux galops d'essais réussis pour le Finlandais. Pourtant, son statut n'est toujours pas clair. Va-t-il continuer dans ce rôle jusqu'au terme de la saison? Au moment de se séparer de Yorick Treille, Marc Gautschi, directeur sportif du club, a temporisé en installant le Nordique à la bande. Dans l'idée de chercher la perle rare?

Ce dimanche après le match, les pontes du GSHC se sont réunies en compagnie du coach. Logique dans une telle situation. «Nous allons encore discuter lundi, précise Marc Gautschi. Mais Ville Peltonen nous donne de bons arguments pour continuer avec lui.» Difficile de lui donner tort. Sur la glace, Genève-Servette a ressemblé à ce qu'on était en droit d'attendre de lui en début de saison. «Et il n'y a pas que ces matches, précise le dirigeant. On voit également dans les entraînements. Les joueurs ont la banane en arrivant à la patinoire.»

L'ombre de Sam Hallam

Marc Gautschi ne précise donc pas de manière claire si Ville Peltonen va être reconduit jusqu'en fin de saison. Mais une ombre plane toujours au-dessus des Vernets. Celle de Sam Hallam. Le sélectionneur de la Suède a été lié depuis de nombreux mois avec le GSHC. Est-il censé arriver la saison prochaine? L'homme de bureau n'en dira pas plus. «Nous parlons avec, mais je pense que toute l'Europe s'intéresse à son profil, non?» Pas faux.

En attendant cette arrivée providentielle en provenance de Scandinavie, Genève-Servette a construit une base solide. Les jalons posés par Ville Peltonen sont prometteurs. «Nous avons livré un très bon match face à Lausanne, apprécie Marc Gautschi. Pour avoir du succès, nous devons impérativement être capables de verrouiller la zone devant notre gardien. Et nous l'avons très bien fait face à Lausanne.» Tout au long de la soirée, le GSHC a en effet repoussé le LHC en périphérie. «Lorsque nos gardiens voient le départ des shoots, nous savons qu'ils feront les arrêts nécessaires», appuie Marc Gautschi.

Et ce fut le cas en ce dimanche. «Stéphane (ndlr Charlin) a fait un tout gros match», martèle Marc Gautschi. Vrai, mais le gardien de l'équipe de Suisse a également bénéficié d'un excellent travail de sa défense pour livrer un de ses meilleurs matches de la saison malgré les trois buts encaissés. Ce week-end, Genève-Servette s'est remis dans le droit chemin et Ville Peltonen a veillé à ce qu'il n'y ait pas de raison objective de regarder dans une autre direction.