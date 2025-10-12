Genève-Servette se rachète face au Lausanne HC

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les derbies entre Genève et Lausanne et Genève ne sont déjà pas des matches «normaux». Même en début de saison alors que l'enjeu n'est pas immense. Mais ce deuxième duel lémanique avait forcément une saveur encore plus particulière après le 11-0 pour le LHC plus tôt dans la saison. «Plus jamais ça», les Grenat avaient été unanimes sur le fait que cette prestation intolérable ne devait plus se produire. Voilà pour les paroles. Et les actes?

Genève-Servette a rapidement pris les devants en profitant d'un power-play lausannois mal négocié. Une merveille de contre orchestrée par Sakari Manninen a permis à Jesse Puljujärvi de marquer devant la cage quasi déserte (5e, 1-0). À nouveau titularisé face au GSHC, Kevin Pasche semble avoir un léger avantage sur Connor Hughes dans la lutte intestine entre les deux gardiens du Lausanne HC.

Théo Rochette voit triple

Et le jeune portier a tenu bon peu après sur Markus Granlund alors que les Aigles étaient en supériorité numérique. Il s'est également montré très solide face à Tim Bozon (13e). Après un quart d'heure de jeu, les hommes de Ville Peltonen n'avaient laissé aucun centimètre carré de glace à leurs adversaires et auraient pu voir plus qu'une longueur d'avance. Mais une illumination d'Ahti Oksanen a créé une première brèche dans la muraille genevoise. Sa passe aveugle pour Théo Rochette a permis au No 90 d'égaliser (18e, 1-1).

La seconde reprise a été totalement folle. Tim Berni, franchement moyen depuis le début de saison, a profité du travail de Jesse Puljuärvi pour inscrire le 2-1 (23e). Deux minutes plus tard, l'arrière s'est retrouvé en même position, mais s'est heurté à Kevin Pasche. Les largesses défensives locales ont permis à Théo Rochette de se retrouver seul au deuxième poteau. Et si Stéphane Charlin a pu réaliser le premier arrêt, l'attaquant a eu tout loisir de se jeter sur le puck pour égaliser à nouveau (25e). Pire pour les Grenat, l'attaquant a même inscrit un triplé à la mi-match en supériorité numérique. Il avait déjà réalisé un coup du chapeau lors du 11-0.

Simas Ignatavicius: premier but!

Assommés les Aigles? Même pas! Dave Sutter a sonné la révolte en se portant en attaque. Sa passe devant le but a mis Josh Jooris sur orbite. Le No 19 des Aigles a pu loger la rondelle sous la barre transversale et relancer les affaires de la formation des Vernets (37e, 3-3). Moins de deux minutes plus tard, c'est le tout jeune Simas Ignatavicius qui a inscrit le premier but de sa carrière sur une déviation (38e, 4-3). Le tout jeune lituanien s'était présenté à l'interview auprès du speaker durant la première pause. Il avait espéré que sa passe décisive à Zoug ne serait pas son premier et dernier point. Quelques minutes plus tard, il répondait lui-même à sa propre question.

Après avoir viré en tête après deux tiers, Genève-Servette a concédé une supériorité numérique à la suite d'un dégagement de Vili Saarijärvi en tribunes. À 4 contre 5, Stéphane Charlin s'est interposé face à Jason Fuchs (52e). Tim Bozon a eu le puck de match à la 57e en se présentant en bonne position face à Kevin Pasche. Mais le gardien des Lions a tenu bon. En toute fin de match, une erreur à la relance de Sami Niku a permis à Markus Granlund de marquer dans la cage vide (60e, 5-3).

Genève revient sur Lausanne

Genève-Servette a donc parfaitement rebondi après le coup de tonnerre de dimanche dernier. Après le licenciement de Yorick Treille, le GSHC a gagné ses deux matches de la semaine. Dans des Vernets pleins, les Aigles se sont rattrapés après la claque du premier derby face au LHC. Mieux, ils ont également recollé au classement. Après cette victoire, ils ne comptent plus qu'une longueur de retard sur les Vaudois et ont disputé un match de moins. Virtuellement, ils sont donc devant les hommes de Geoff Ward. Qui aurait pu le croire au soir du 11-0?

Lausanne, pour sa part, continue de balbutier son hockey. Après avoir perdu trois fois en National League et une en Champions League, les Lions concèdent ainsi leur cinquième défaite consécutive, la quatrième en championnat. Il n'y a évidemment pas de quoi paniquer du côté de la Vaudoise aréna. Le brillant début de saison leur permet de voir venir, puisqu'ils sont toujours dans le Top 3. Vendredi prochain, ils se déplaceront à Berne pour tenter de relancer la machine qui paraissait inarrêtable voici une dizaine de jours seulement. Comme quoi, tout peut aller très vite.