Un «kid» de 17 ans offre la victoire à Genève contre le LHC

Genève-Servette a remporté le deuxième derby de la saison face à Lausanne grâce à une de ses jeunes pépites. Simas Ignatavicius, 17 ans, a inscrit le 4-3 décisif, son premier but chez les pros.

Simas Ignatavicius (à g.) a inscrit son premier but en National League Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

En ce dimanche, c'était le jour des familles du côté des Vernets. Toboggans, barbe à papa et animations ont égayé la journée avec, en prime, un derby lémanique très attendu entre le Genève-Servette et le Lausanne HC. Après le 11-0 du premier duel entre Aigles et Lions, il était évident que la deuxième rencontre allait être particulière. Et elle l'a été pour un tout jeune joueur du GSHC: Simas Ignatavicius.

Plus sur le sujet Avec vidéo les highlights Après la claque 11-0 Genève-Servette se rachète face au Lausanne HC

L'ailier lituanien à licence suisse en a profité pour inscrire son premier but en National League. Et pas n'importe quel but puisqu'il a marqué le 4-3 qui a permis à son équipe de faire la différence. Un jeune joueur de 17 ans qui marque en portant toujours la grille? Quoi de mieux pour ponctuer cette journée spéciale pour les enfants. Il rigole de la blague: «Mais dans dix jours, je n'aurai plus besoin de jouer avec, sourit celui qui fêtera ses 18 ans le 22 octobre prochain. Mes parents ne sont pas vraiment contents, mais moi je me réjouis.»

L'attaquant au solide gabarit (1m90 pour 90kgs) avait marqué son premier point vendredi à Zoug. Un assist magnifique pour Tim Bozon. Ce dimanche, les rôles ont été inversés puisqu'il a dévié un envoi du Français au bon endroit. «Personne n'a vu que c'est moi qui a marqué», rigole-t-il. Dans le coin, il a dans un premier temps fêté ce moment particulier en solitaire. «Je suis allé vers les autres et je leur ai dit que c'est moi qui avais touché le puck», remarque-t-il. Au moment des interviews, il n'avait pas encore reçu la rondelle en souvenir de ce moment particulier. «Mais j'ai vu que quelqu'un est allé la récupérer, poursuit-il. Je pense que je la recevrai bientôt.» C'est Simon Le Coultre qui a eu cette petite attention.

Dix bonnes minutes de glace

Depuis le début de saison, Simas Ignatavicius se fait petit à petit une place dans l'équipe des Vernets. Après avoir peu joué lors de quelques matches, le Balte a doucement pris ses aises. «Sur la glace, mes coéquipiers me parlent sans arrêt et m'aident beaucoup, apprécie-t-il. C'est normal que je ne joue pas directement quinze minutes contre des adultes.» Conter Lausanne, il a patiné durant 10 minutes.

À l'interview, le jeune homme est très à l'aise. Une pointe d'accent trahi son origine. «Il m'a fallu deux ans pour être capable de tenir une conversation, enchaîne-t-il. Mais avec les cours, j'ai l'impression d'avoir bien progressé.» Difficile de lui donner tort tant son français est fluide. Né à Memphis, il possède deux nationalités: la lituanienne et l'américaine. Mais c'est en Europe qu'il a fait ses débuts, pour le club de Gelezinis Vilkas.

Une prémonition durant la pause?

En 2020, il a débarqué en Suisse et y a terminé son cursus dans les juniors du GSHC. «C'est forcément spécial de permettre à Genève de gagner un derby contre le Lausanne HC», admet-il. C'est d'autant plus spécial après un changement de coach le week-end dernier. Et ça l'est d'autant plus après la gifle reçue à la Vaudoise aréna plus tôt dans la saison.

Après la première pause, Simas Ignatavicius était interviewé par le speaker et parlait de son premier point de vendredi à Zoug. «J'espère que ce ne sera pas le dernier», avait-il rigolé. Prémonition? Toujours est-il que quinze minutes plus tard, il marquait. La belle histoire s'est ponctuée par la victoire des Aigles en cette journée spéciale à plus d'un titre.