Peter Sauber fait la fête - Mick Schumacher rêve encore

Alors que l’ère Sauber prend fin, Mick Schumacher tente de relancer sa carrière en IndyCar, malgré les avertissements de ses pairs. Le fils du septuple champion du monde rêve toujours de F1, mais les portes semblent désormais bien fermées.

1/5 Peter Sauber fête son 82e anniversaire le 13 octobre. Photo: Lukas Gorys

La grande famille de Blick adresse ses meilleurs vœux au Suisse de l’année 2005 (distingué dans la catégorie économie pour la vente de son équipe à BMW). Cette fois, l’aventure entamée en 1993 prend définitivement fin: Audi ne fera plus revivre le nom de Sauber. Le constructeur allemand ne mise plus que sur le site de Hinwil et ses environs.

Les experts mettent Mick en garde

Lundi 13 octobre. À Indianapolis, à l’autre bout du monde, Mick Schumacher (26 ans) relève un défi inédit: il effectue son tout premier essai au volant d’une IndyCar de l’équipe de Bobby Rahal.

De nombreux observateurs, dont son oncle Ralf Schumacher, haussent les sourcils: c’est sur le circuit le plus dangereux du monde que le fils du septuple champion du monde choisit de commencer sa nouvelle aventure. Il est de plus inhabituel de tester un pilote d'IndyCar sur un circuit ovale.

Un retour en F1 compromis

«Mon objectif reste un retour en Formule 1», répète Mick Schumacher à chaque interview. Mais y croit-il encore lui-même? Car aujourd’hui, après trois ans d’absence, tous les cockpits sont déjà pris. Et la nouvelle génération issue de la Formule 2 frappe à la porte.

Ses deux saisons chez Haas (43 Grands Prix, 12 points) n’ont pas suffi à placer son nom sur les listes de recrutement, même si Mercedes l’a embauché comme pilote d’essai. Le jeune Allemand s’est alors tourné vers le championnat du monde d’endurance avec Alpine, où il a connu un cauchemar lors de la dernière manche à Fuji: la voiture sœur s’est imposée, tandis que son équipage terminait à une lointaine 14e place.