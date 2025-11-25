Dernière mise à jour: il y a 52 minutes

Publié: il y a 59 minutes

Le pilote suisse Noah Dettwiler s'exprime pour la première fois après son grave accident à Sepang. De retour en Suisse, il se concentre sur sa rééducation et son avenir. Son retour en Moto3 reste incertain, malgré une offre pour 2026.

L'avenir est ouvert pour Noah Dettwiler après sa terrible chute

L'avenir est ouvert pour Noah Dettwiler après sa terrible chute

Il s'exprime pour la première fois

La décision de revenir sur les circuits ou non n'est pas encore actée pour Noah Dettwiler. Photo: Waldemar Da Rin/freshfocus

ATS Agence télégraphique suisse

Le pilote suisse de Moto3 Noah Dettwiler s'exprime pour la première fois publiquement après son grave accident de Sepang. Sa décision de revenir sur les circuits ou non n'est pas encore actée.

Le Soleurois de 20 ans a remercié sur ses réseaux sociaux le personnel médical, son équipe et son entourage personnel pour leur soutien au cours des dernières semaines. La chute du pilote suisse remonte à près d'un mois.

«Retrouver la santé»

Depuis deux semaines, Noah Dettwiler est de retour en Suisse et travaille à sa rééducation. Il a souligné qu'il souhaitait retrouver petit à petit son quotidien: «Mon premier objectif est maintenant de retrouver la santé et de préparer mon avenir privé et professionnel.»

Reste à savoir si le jeune pilote laisse ainsi entendre un possible retour sur les circuits ou plutôt un nouveau départ loin des paddocks. Une chose est sûre: l'équipe italienne de Paolo Simoncelli lui a de nouveau proposé une place en championnat du monde Moto3 pour 2026.