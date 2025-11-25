DE
FR

Il s'exprime pour la première fois
L'avenir est ouvert pour Noah Dettwiler après sa terrible chute

Le pilote suisse Noah Dettwiler s'exprime pour la première fois après son grave accident à Sepang. De retour en Suisse, il se concentre sur sa rééducation et son avenir. Son retour en Moto3 reste incertain, malgré une offre pour 2026.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Partager
Écouter
La décision de revenir sur les circuits ou non n'est pas encore actée pour Noah Dettwiler.
Photo: Waldemar Da Rin/freshfocus
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le pilote suisse de Moto3 Noah Dettwiler s'exprime pour la première fois publiquement après son grave accident de Sepang. Sa décision de revenir sur les circuits ou non n'est pas encore actée.

Le Soleurois de 20 ans a remercié sur ses réseaux sociaux le personnel médical, son équipe et son entourage personnel pour leur soutien au cours des dernières semaines. La chute du pilote suisse remonte à près d'un mois.

«Retrouver la santé»

Depuis deux semaines, Noah Dettwiler est de retour en Suisse et travaille à sa rééducation. Il a souligné qu'il souhaitait retrouver petit à petit son quotidien: «Mon premier objectif est maintenant de retrouver la santé et de préparer mon avenir privé et professionnel.»

A lire aussi
Noah Dettwiler a posé avec son papa, et avec le sourire
«Sur la bonne voie»
Noah Dettwiler a posé avec son papa, et avec le sourire
Noah Dettwiler va mieux, mais il avait des blessures «cachées»
De nouveaux détails révélés
Noah Dettwiler va mieux, mais il avait des blessures «cachées»

Reste à savoir si le jeune pilote laisse ainsi entendre un possible retour sur les circuits ou plutôt un nouveau départ loin des paddocks. Une chose est sûre: l'équipe italienne de Paolo Simoncelli lui a de nouveau proposé une place en championnat du monde Moto3 pour 2026.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus