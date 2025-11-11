Pour la première fois depuis son retour en Suisse après sa chute terrifiante en Malaisie, le jeune homme de 20 ans apparaît sur une photo. Qui plus est avec le sourire.

Noah Dettwiler a posé avec son papa, et avec le sourire

Noah Dettwiler a été rapatrié en Suisse en fin de semaine dernière. Photo: freshfocus

Marco Mäder

Le monde de la moto, ses fans et toute la Suisse ont souffert avec lui, mais le pilote Moto3 Noah Dettwiler (20 ans) se rétablit jour après jour. C’est ce que montre une photo publiée mardi soir par son père Andy sur les réseaux sociaux.

Sur ce cliché, on yvoit Noah et son père, tous deux visiblement épuisés, mais souriant devant l’objectif. La jambe de Noah est encore dans un épais plâtre. «On the way», écrit Andy Dettwiler en légende de la photo: «En route». Comme un message d'espoir pour un athlète sur la voie de la guérison.

Le choc avait été immense: fin octobre, Noah Dettwiler avait été violemment heurté lors du tour de chauffe pour une course de Moto3 en Malaisie. Il a ensuite lutté pour sa vie, subissant plusieurs arrêts cardiaques et perdant beaucoup de sang. Sa rate et ses poumons avaient été touchés, sa jambe était fracturée. Mais Noah Dettwiler a remporté cette bataille.

Le mentor des pilotes et expert de la SRF, Thomas Lüthi, s'en réjouit également. L’ex-champion du monde a évoqué dans à Blick les moments difficiles qui ont suivi l’accident: «C’était très difficile pour moi. Le soir, je voulais le rejoindre le plus vite possible». Des instants d’angoisse, suivis d’un immense soulagement. «C’est tout simplement magbifique qu’il ait réussi et qu’il fasse de si grands progrès», a ajouté Thomas Lüthi.

«À la limite du miracle»

Noah Dettwiler a récemment été rapatrié d’Extrême-Orient en Suisse. En début de semaine, il a été opéré de la jambe. Le jeune pilote de 20 ans s’est également blessé à la nuque. «Pour sa stabilité, il devra porter une minerve pendant deux à trois mois», a précisé son manager David Kriech à l’émission Sportpanorama de la SRF.

Mais la bonne nouvelle, c’est que l’espoir d’un rétablissement complet reste entier, souligne David Kriech, surtout grâce aux progrès rapides de Noah Dettwiler. «C’est à la limite du miracle», confie-t-il. Le chemin vers la guérison complète est encore long. Mais Noah Dettwiler a déjà franchi avec succès les premiers obstacles. Maintenant, il s’agit de continuer, pas à pas.