L’Indonésie a refusé l’entrée aux athlètes israéliens

Les Mondiaux de gymnastique artistique débutent dimanche à Jakarta, mais sans les athlètes israéliens. L’Indonésie leur a refusé l’entrée, une décision politique qui fait tache avant même le premier saut. Voici les dernières informations avant le coup d'envoi.

1/8 Noe Seifert mise sur des exercices propres dans le concours général. Photo: Getty Images

Joël Hahn

Les Championnats du monde de gymnastique artistique débutent dimanche à Jakarta (Indonésie). Plus de 500 athlètes venus du monde entier s’affronteront jusqu’au 25 octobre pour décrocher titres, médailles et gloire. Pour la Suisse, six gymnastes seront au départ. Blick te résume l’essentiel.

Qui représente la Suisse?

La sélection suisse comprend Noe Seifert (26 ans), Florian Langenegger (22 ans), Luca Giubellini (22 ans), Marco Pfyl (27 ans) ainsi que les gymnastes Lena Bickel (20 ans) et Anny Wu (22 ans). Seifert, le plus expérimenté, est considéré comme le meilleur espoir helvétique au concours général. Lors des Championnats d’Europe 2025, il s’était classé sixième, prouvant qu’il peut rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Giubellini et Langenegger pourraient créer la surprise à certains agrès, tandis que chez les femmes, l’objectif principal reste la qualification pour la finale du concours général.

Où se déroulent les Mondiaux?

La 53e édition se tiendra à l’Indonesia Arena, au cœur de Jakarta. Cette salle polyvalente moderne de plus de 16 000 places fait partie du Gelora Bung Karno Sports Complex, qui comprend également le stade national du même nom. Conçue pour les grands événements, l’arène accueille aussi des concerts et manifestations culturelles et offre des infrastructures ultramodernes. Le Jakarta International Convention Center (JICC), situé à proximité, sert de site d’entraînement officiel aux gymnastes.

La Suisse peut-elle viser une médaille?

Soyons clairs: une médaille suisse à Jakarta relèverait de l’exploit. L’objectif principal reste de figurer dans le haut du classement et de renforcer l’expérience internationale de l’équipe. Chez les hommes, la cible est un top 12 au concours général et une qualification pour au moins une finale par agrès. Noe Seifert (26 ans) est le mieux placé pour y parvenir, mais Luca Giubellini (22 ans) pourrait lui aussi se distinguer.

Chez les femmes, Anny Wu (22 ans) et Lena Bickel (20 ans) visent une place parmi les 24 meilleures du concours général – un objectif partagé par la fédération. Pour s’acclimater au climat tropical et au décalage horaire, la délégation suisse a choisi de rejoindre l’Indonésie plusieurs jours avant le début des compétitions.

Où suivre la compétition?

Les fans pourront suivre les Mondiaux de Jakarta en direct sur la SRF. La chaîne diffusera la finale masculine du concours général mercredi 22 octobre dès 13h30, puis la finale féminine jeudi 23 octobre à la même heure. Les finales par agrès auront lieu vendredi 24 et samedi 25 octobre, à partir de 9h.

Qui sont les favoris?

Sur la scène internationale, plusieurs têtes d’affiche seront à suivre. Chez les femmes, Simone Biles (28 ans, USA) et Rebeca Andrade (26 ans, Brésil), absentes, laissent le champ libre à une nouvelle génération. Kaylia Nemour (18 ans, Algérie), spécialiste des barres asymétriques, et Asia D’Amato (22 ans, Italie), solide au concours général et au saut, partent favorites. L’équipe américaine, toujours redoutable, sera menée par la double championne du monde par équipes Leanne Wong (22 ans). On guettera aussi le retour d’Angelina Melnikova (25 ans), championne du monde du concours général 2021, de retour après trois ans d’absence sous statut d’athlète neutre.

Chez les hommes, les Japonais font figure de référence: Shinnosuke Oka (21 ans), champion olympique du concours multiple, et Daiki Hashimoto (24 ans), tenant du titre mondial, seront les hommes à battre. La Chine comptera sur Boheng Zhang (25 ans), tandis que Carlos Yulo (25 ans, Philippines), double champion olympique à Paris, ainsi que les Britanniques Jake Jarman (23 ans) et Joe Fraser (26 ans), ambitionnent de jouer les trouble-fêtes.

Israël interdit d’entrée

La politique s’invite dans la compétition: l’Indonésie a refusé l’entrée aux athlètes israéliens. Le champion olympique Artem Dolgopyat (28 ans) ne pourra donc pas défendre son titre au sol. Les autorités indonésiennes justifient cette décision par la guerre à Gaza. La Fédération israélienne de gymnastique a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), sans succès.

La Suisse et son héritage mondial

La gymnastique suisse possède une tradition solide aux Mondiaux. Depuis les années 1990, plusieurs athlètes ont brillé sur la scène internationale. Donghua Li (57 ans) a décroché trois médailles au cheval d’arçons: l’or à Sabae (1995), l’argent à San Juan (1996) et le bronze à Brisbane (1994). Dieter Rehm (51 ans) a obtenu le bronze au saut à Tianjin (1999), tandis qu’Ariella Kaeslin (38 ans) a conquis l’argent au saut à Londres (2009). Giulia Steingruber (31 ans) a prolongé cette lignée en remportant le bronze au saut à Montréal (2017).