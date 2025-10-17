«Sports Illustrated» dévoile le top 10 des transferts qui ont déçu en Premier League. Trois joueurs de Liverpool figurent dans le top 5, dont le transfert record de Florian Wirtz, tandis qu’un ancien attaquant de Bâle se classe à la 10e place.

Gian Andrea Achermann

Le magazine Sports Illustrated s’est penché sur les transferts qui ont déçu en Premier League et a établi un classement des dix plus grandes déceptions à ce jour. Plusieurs joueurs de Liverpool occupent les premières places, mais c’est surtout la dixième position qui intéresse les Suisses: Thierno Barry (22 ans), ancien attaquant du FC Bâle et actuellement sous contrat avec Everton, y figure.

Des débuts décevants pour Barry

Depuis son arrivée chez les Toffees début juillet, Barry n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière et attend toujours son premier but sous le maillot d’Everton. Une déception pour le club, qui a déboursé près de 30 millions de francs pour le Français, auteur de onze buts la saison dernière avec Villarreal.

Sous la direction de l’entraîneur David Moyes (62 ans), Thierno Barry n’a été titularisé que deux fois: une fois remplacé à la mi-temps et une autre après 60 minutes. Au total, il est entré en jeu à neuf reprises. Il devra encore patienter avant de retrouver une place de titulaire.

Les records de transfert n’assurent pas le succès

En tête du classement figure Florian Wirtz. L’été dernier, il a été transféré de Leverkusen à Liverpool pour 121 millions de francs plus bonus, un record pour un joueur allemand. Pourtant, il n’a pas encore convaincu: zéro but, zéro passe décisive en neuf matches, ce qui lui a valu le surnom moqueur de « Mister 009 » sur les réseaux sociaux.

La deuxième place revient à un autre joueur de Liverpool, le Hongrois Milos Kerkez (21 ans). Transféré pour environ 43 millions de francs, il peine à s’imposer face à l’expérience d’Andy Robertson sous les ordres de l’entraîneur Arne Slot.

Le top 10 en un coup d'œil Florian Wirtz (Liverpool) Milos Kerkez (Liverpool) Jamie Gittens (Chelsea) Yoane Wissa (Newcastle United) Alexander Isak (Liverpool) James Trafford (Manchester City) Jean-Clair Todibo (West Ham United) Mads Hermansen (West Ham United) Anthony Elanga (Newcastle United) Thierno Barry (Everton)

Troisième du classement, Jamie Gittens, nouvelle recrue de Chelsea, n’a pas encore réussi à marquer les esprits. Malgré quelques bonnes actions, l’ailier de 21 ans reste cantonné au banc derrière Garnacho et Estevoo, et ne justifie pas encore son transfert de 55 millions.