La Ligue des champions révèle des surprises après deux journées. Leverkusen et la Juventus déçoivent avec des résultats mitigés, tandis que le Karabagh impressionne. Les grands favoris comme le Bayern, le Real et le PSG confirment leur statut.

1/5 La Juventus de Turin a jusque-là trébuché en Ligue des champions. Photo: Getty Images

Andri Bäggli

Après deux journées de Ligue des champions, un premier aperçu se dessine. Si le Bayern Munich, le Real Madrid et le PSG, entre autres, dominent assez logiquement le classement, certaines équipes surprennent par leur retard.

Les enfants à problèmes

Leverkusen ne figure actuellement même pas parmi les équipes en course pour les huitièmes de finale. Lors de son entrée en lice contre Copenhague, également en difficulté, l’équipe allemande a obtenu un décevant match nul 2-2, égalisant seulement dans les arrêts de jeu. Contre Eindhoven, Leverkusen a mené, mais n’a pas réussi à conserver son avantage plus de quelques minutes, concédant un nouveau match nul.

Cela reflète assez bien la saison de Leverkusen jusqu’à présent. L’entraîneur Erik ten Hag a été licencié dès la deuxième journée de Bundesliga et remplacé par Kasper Hjulmand, l’ancien sélectionneur danois. Celui-ci a réussi à stabiliser l’équipe: depuis son arrivée, Leverkusen n’a plus perdu de match, mais n’en a gagné que deux.

La situation de la Juventus Turin est similaire en Ligue des champions. L’équipe d’Igor Tudor a certes démarré fort en Serie A: invaincue, elle n’est qu’à un point du leader Milan. Mais la Vieille Dame peine à reproduire ses performances en Ligue des champions. Pourtant, les Bianconeri font preuve de résilience.

Contre Dortmund, les Turinois étaient menés 4-2 jusqu’au temps additionnel. Grâce à deux buts tardifs, ils ont arraché le match nul. Situation similaire contre Villarreal: longtemps menés, ils ont ensuite pris l’avantage, avant que l’ancien Bâlois Renato Veiga égalise à quelques minutes de la fin. Après deux matches, la Juventus ne compte donc que deux points.

La grande surprise

Le Karabagh a créé la surprise lors de la deuxième journée. Les Azerbaïdjanais se sont imposés 2-0 contre Copenhague, après avoir déjà tenu tête au Benfica en première journée, revenant de 2-0 pour arracher un match nul au Portugal.

Le Karabagh crée la surprise en Ligue des champions. Photo: Getty Images

Ainsi, le Karabagh fait partie des six équipes encore invaincues – un résultat inattendu. Mais le calendrier de la fin de phase de groupes sera chargé pour les Azerbaïdjanais: Bilbao, Chelsea, Ajax, Napoli, Francfort et Liverpool sont encore au programme. S’ils continuent à faire preuve de courage, ils pourraient bien atteindre les huitièmes de finale pour leur deuxième participation à la Ligue des champions.

Des cadors encore perfectibles

Le Borussia Dortmund compte quatre points après deux matches, un score correct, mais la manière inquiète. Les Allemands auraient dû gagner contre la Juventus et ont tremblé contre Bilbao avant de sceller la victoire avec deux buts en fin de match. Julian Brandt a résumé à Blue: «Nous avons laissé la porte ouverte à l’Athletic. Nous avons fait une bonne première mi-temps et marqué le 2-0 juste après la pause, mais nous aurions dû inscrire un troisième but avec la possession et les espaces que nous avions. Nous n’y sommes pas parvenus, ce qui a créé un peu de chaos».

Liverpool doit également revoir sa copie après sa défaite 1-0 contre Galatasaray. L’an dernier, les Reds avaient terminé premiers de la phase de ligue. Cette année, malgré de gros investissements et l’arrivée de Florian Wirtz, Alexander Isak et Hugo Ekitiké, l’équipe d’Arne Slot peine encore en Ligue des champions. Reste la consolation: Liverpool est en tête de la Premier League.