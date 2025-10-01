Le PSG renverse le Barça et s'impose en Catalogne

Le PSG était mené au score par le Barça, mais a réussi à s'imposer malgré une attaque décimée. Le buteur portugais Gonçalo Ramos a marqué dans les arrêts de jeu.

Gonçalo Ramos inscrit le but de la victoire à ce moment précis à Montjuic. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de la deuxième journée de Champions League. Il est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone dans le choc de la soirée.



Les Catalans ont pris un meilleur départ et ont concrétisé par Ferran Torres à la 19e après un magnifique mouvement collectif. Mais les tenants du trophée, pourtant décimés dans le secteur offensif, ont répliqué par Senny Mayulu (38e). En seconde période, les deux formations ont bénéficié d'occasions. Les visiteurs ont mieux fini, trouvant un poteau par Kang-In Lee (83e) avant de faire la décision par Gonçalo Ramos (90e).

Monaco accroche Manchester City

Titularisé dans la cage de l'AS Monaco, Philipp Köhn a livré une bonne prestation, réalisant plusieurs parades de classe. Chez lui, le club de la Principauté a accroché Manchester City (2-2). Comme souvent, Erling Haaland a signé un doublé (15e/44e). Jordan Teze avait égalisé une première fois pour Monaco (18e) avant le penalty transformé par Eic Dier (90e).



Gregor Kobel a quant à lui fêté un succès dans le but du Borussia Dortmund. A domicile, le club allemand s'est imposé 4-1 contre Athletic Bilbao grâce à des réussites de Svensson (28e) et Chukwuemeka (50e). Guruzeta a réduit l'écart pour les Basques (61e), mais le BVB a repris ses distances grâce à Sehrou Guirassy (82e) et Julian Brandt (91e).



La Juventus a enchaîné avec un deuxième nul consécutif en faisant 2-2 à Villarreal. Menés à la pause, les Italiens ont renversé la situation grâce à Gatti (49e), auteur d'un spectaculaire retourné, et Conceicao (59e). L'ancien Bâlois Renato Veiga a égalisé à la 90e pour les Espagnols.



Naples l'a emporté 2-1 contre le Sporting Portugal grâce à deux réussites de Rasmus Höjlund (36e/79e), à chaque fois sur passe de Kevin de Bruyne.



Arsenal a assuré l'essentiel sur son terrain en prenant le meilleur 2-0 sur l'Olympiakos. Gabriel Martinelli (13e) et Bukayo Saka (92e) ont marqué.

Newcastle gagne, Fabian Schär rejoue

Plus tôt dans la journée, Newcastle s'est imposé 4-0 à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise lors de la 2e journée de Ligue des champions. Les Magpies n'ont pas été inquiétés.

Les Anglais ont marqué par Nick Woltemade (17e), Anthony Gordon, qui a transformé deux penalties (43e/64e), et Barnes (81e). Après sa commotion, Fabian Schär a retrouvé la compétition en entrant à la 83e. Côté belge, le Suisse Marc Giger est entré à l'appel de la seconde mi-temps. Les deux équipes comptent ainsi trois points.

Dans l'autre match de 18h45, Qarabag FK a empoché un deuxième succès en dominant le FC Copenhague 2-0. Le club azéri constitue l'une des surprises de ce début de compétition.