Bâle et Young Boys doivent réagir jeudi en phase de ligue d'Europa League après leurs défaites inaugurales. Le Lausanne-Sport reçoit Breidablik pour débuter sa phase de ligue en Conference League. Bâle, défait à Fribourg-en-Brisgau en 1re journée, aura la tâche difficile au Parc St-Jacques face au VfB Stuttgart, actuel 5e de Bundesliga (21h00). Les Rhénans, qui se sont inclinés 2-1 ce week-end face à Lucerne en championnat, devront impérativement élever le niveau face aux vainqueurs de la Coupe d’Allemagne la saison dernière.
Après son revers 4-1 face au Panathinaikos Athènes il y a une semaine, YB se déplace pour affronter le champion de Roumanie Steaua Bucarest (18h45). Les Bernois ont renoué avec la victoire dimanche face à Thoune 4-2, grâce à une bonne 2e mi-temps. De son côté, Lausanne-Sports débute sa phase de ligue de Conference League par un match à domicile contre le club islandais Breidablik. En difficulté en Super League, les hommes de Peter Zeidler ont par contre brillé sur le plan européen cette saison.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Panathinaïkos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
FC Midtjylland
1
2
3
4
AS Rome
1
1
3
4
Ludogorets Razgrad
1
1
3
6
Lille OSC
1
1
3
6
SC Fribourg
1
1
3
6
Vfb Stuttgart
1
1
3
9
FC Porto
1
1
3
9
Fotbal Club FCSB
1
1
3
9
KRC Genk
1
1
3
9
Olympique Lyonnais
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
13
SC Braga
1
1
3
15
Nottingham Forest
1
0
1
16
Real Betis Balompié
1
0
1
17
Celtic Glasgow
1
0
1
17
Viktoria Plzen
1
0
1
19
Ferencvaros
1
0
1
19
Étoile Rouge Belgrade
1
0
1
21
Maccabi Tel Aviv
1
0
1
21
PAOK Salonique
1
0
1
23
1
-1
0
23
Celta Vigo
1
-1
0
23
SK Brann
1
-1
0
26
Malmö FF
1
-1
0
26
OGC Nice
1
-1
0
28
Bologne FC
1
-1
0
28
FC Salzbourg
1
-1
0
28
FC Utrecht
1
-1
0
28
Feyenoord Rotterdam
1
-1
0
28
Glasgow Rangers
1
-1
0
28
Go Ahead Eagles
1
-1
0
34
Fenerbahce
1
-2
0
35
SK Sturm Graz
1
-2
0
36
1
-3
0