Leverkusen se sépare déjà d'Erik ten Hag

Erik ten Hag avait été nommé fin mai pour succéder à l'Espagnol Xabi Alonso, parti au Real Madrid après presque trois saisons à succès au Bayer04. Leverkusen avait notamment mis fin en 2024 à onze sacres consécutifs du Bayern Munich en championnat.
Le Néerlandais paie un début de saison en demi-teinte. Après une qualification pour les 16es de finale de la Coupe (4-0) sur la pelouse de Grossaspach (D4), Leverkusen n'a pris qu'un seul point en deux matches de championnat.
«Cette décision n'a pas été facile à prendre pour nous. Personne n'a souhaité en arriver là. Cependant, les dernières semaines ont montré qu'il n'est pas possible de construire une nouvelle équipe avec du succès dans cette configuration», a estimé le directeur sportif du club, Simon Rolfes.
Les dirigeants de Leverkusen vont devoir chercher un successeur à ten Hag et recommencer à zéro tout le travail de reconstruction de l'effectif. Entre-temps, ce sont les adjoints de ten Hag qui assurent l'intérim.
Après deux saisons et demie fastes (demi-finale en 2023 puis finale en 2024 en Europa League, titre de champion et Coupe en 2024, 2e place de Bundesliga en 2025), Leverkusen se trouve à la première page d'un nouveau chapitre. L'effectif est à reconstruire, après les départs de Florian Wirtz et Jeremie Frimpong (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland), Lukas Hradecky (Monaco), Jonathan Tah (Bayern) et Amine Adli (Bournemouth).
