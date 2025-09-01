DE
Après deux journées
Leverkusen se sépare déjà d'Erik ten Hag

Le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne 2024 et vice-champion 2025, s'est séparé de son entraîneur néerlandais Erik ten Hag (55 ans) après seulement deux journées de Bundesliga. L'ancien club de Granit Xhaka l'a annoncé lundi dans un communiqué.
Erik ten Hag avait été nommé fin mai pour succéder à l'Espagnol Xabi Alonso, parti au Real Madrid après presque trois saisons à succès au Bayer04. Leverkusen avait notamment mis fin en 2024 à onze sacres consécutifs du Bayern Munich en championnat.

Le Néerlandais paie un début de saison en demi-teinte. Après une qualification pour les 16es de finale de la Coupe (4-0) sur la pelouse de Grossaspach (D4), Leverkusen n'a pris qu'un seul point en deux matches de championnat.

«Cette décision n'a pas été facile à prendre pour nous. Personne n'a souhaité en arriver là. Cependant, les dernières semaines ont montré qu'il n'est pas possible de construire une nouvelle équipe avec du succès dans cette configuration», a estimé le directeur sportif du club, Simon Rolfes.

Les dirigeants de Leverkusen vont devoir chercher un successeur à ten Hag et recommencer à zéro tout le travail de reconstruction de l'effectif. Entre-temps, ce sont les adjoints de ten Hag qui assurent l'intérim.

Après deux saisons et demie fastes (demi-finale en 2023 puis finale en 2024 en Europa League, titre de champion et Coupe en 2024, 2e place de Bundesliga en 2025), Leverkusen se trouve à la première page d'un nouveau chapitre. L'effectif est à reconstruire, après les départs de Florian Wirtz et Jeremie Frimpong (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland), Lukas Hradecky (Monaco), Jonathan Tah (Bayern) et Amine Adli (Bournemouth).

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
2
7
6
2
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
2
5
6
3
FC Cologne
FC Cologne
2
4
6
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
3
4
5
FC St. Pauli
FC St. Pauli
2
2
4
6
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
2
2
4
7
FC Augsbourg
FC Augsbourg
2
1
3
8
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
2
0
3
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
2
-1
3
10
Union Berlin
Union Berlin
2
-2
3
11
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-4
3
12
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
-1
1
13
FSV Mayence
FSV Mayence
2
-1
1
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
2
-1
1
15
Hambourg SV
Hambourg SV
2
-2
1
16
Werder Brême
Werder Brême
2
-3
1
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
2
-4
0
18
SC Fribourg
SC Fribourg
2
-5
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
