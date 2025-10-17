Dernière mise à jour: il y a 48 minutes

Depuis cet été, Gregor Kobel est papa. Le gardien de l'équipe nationale se montre pour la première fois avec son bébé.

Le gardien de la Nati se montre pour la première fois avec son bébé

Le gardien de la Nati se montre pour la première fois avec son bébé

1/5 Gregor Kobel est devenu père pour la première fois cet été. Photo: Instagram @gregorkobel

Carlo Steiner

Gregor Kobel s’est montré pour la première fois avec son enfant. Le gardien du Borussia Dortmund a publié sur Instagram deux photos attendrissantes en compagnie de son bébé, né cet été.

En couple depuis plusieurs années avec sa compagne Anna, le portier zurichois a jusqu’ici tenu secrètes l’identité, le prénom et le sexe de l’enfant.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«My number one», a-t-il simplement écrit en légende des clichés. S’il est désormais le numéro un dans les buts de la Nati – invaincu depuis quatre matches –, à la maison, c’est visiblement une autre petite star qui attire toute l’attention.