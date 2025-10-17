Novak Djokovic était en lice cette semaine dans la seconde édition du Six Kings Slam, en Arabie saoudite. Le tennisman de 38 ans s'est prêté au jeu de la conférence, où il a notamment exprimé vouloir contribuer à façonner l'avenir du tennis.

Novak Djokovic (38 ans) aimerait jouer au moins jusqu'à 40 ans. Photo: AFP

Blick Sport

«J'ai vraiment envie de voir jusqu'où je peux aller. Si vous regardez tous les sports mondiaux, LeBron James est toujours aussi fort, il a 40 ans. Cristiano Ronaldo aussi. Tom Brady l'a fait avant nous, ce sont des exemples incroyables, qui m'inspirent.» Comprenez par la que Novak Djokovic, 38 ans, n'est pas prêt de s'arrêter. Son dernier titre en Grand Chelem remonte à l'US Open 2023. Mais le Serbe a encore de l'ambition.

Novak Djokovic, lors de la conférence en marge du tournoi d'exhibition en Arabie saoudite. Photo: Getty Images for GEA

«Dans les prochaines années, le tennis est un sport qui peut être grandement transformé et je veux faire partie de ce changement», a-t-il annoncé lors d'une conférence au Joy Forum à Riyad, en marge d'un tournoi d'exhibition qui réunit six des meilleurs joueurs du monde. Sur le terrain, Novak Djokovic a été éliminé en demi-finale par l'Italien Jannik Sinner en deux sets, jeudi soir.

Parfois embêté par des ennuis de santé, Novak Djokovic a par moment inquiété ses fans et soulevé des questions sur son avenir. Ils peuvent être rassurés: l'ancien numéro un mondial a encore la flamme, et il entend bien s'inspirer des meilleurs pour la faire brûler encore moment. Peut-être même au-delà de 40 ans.