Le tennisman Nick Kyrgios (ATP 13) continue de s'en prendre à Jannik Sinner (numéro deux mondial). L'Australien estime que l'ATP protège clairement l'Italien. Et il tient une nouvelle fois à le faire savoir.

Nick Kyrgios a ouvertement affirmé son inimitié pour Jannik Sinner. Photo: Getty Images

Blick Sport

«Ma relation avec Sinner est tendue. Après le scandale qui l'a touché, je ne m'entends plus du tout avec plusieurs personnes. Il en fait partie» Nick Kyrgios a utilisé des mots forts dans une interview accordée au podcast Unscripted. Et ne s'est pas fait prier pour faire un amalgame entre l'ATP, l’organe qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, et la nationalité du désormais numéro deux mondial, Jannik Sinner.

«Ils ont clairement essayé de le protéger après qu'il ait été testé positif. Le PDG et tous les dirigeants de l'ATP sont italiens. Toute cette histoire est selon moi très absurde.» Nick Kyrgios a ensuite nuancé quelque peu sa position, louant également les qualités intrinsèques de Jannik Sinner. «Selon moi, il n'a clairement pas besoin de ça. Il est assez fort pour arriver au meilleur niveau par ses propres moyens. J'espère qu'il a retenu la leçon. À n'en pas douter, ce sera le moteur de ce sport pour les 10 à 15 prochaines années, aux côtés d'Alcaraz.»

Nick Kyrgios est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Il l'a une fois de plus démontré.