Il lui a fallu 3h32
Belinda Bencic passe en quarts du tournoi de Ningbo

Mercredi en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Ningbo, la Saint-Galloise Belinda Bencic a souffert pour se défaire de Yulia Starodubtseva, 131e joueuse mondiale. Elle a eu beaucoup de peine au service.
Publié: 12:41 heures
|
Dernière mise à jour: 12:42 heures
1/2
Belinda Bencic a dû batailler pour l'emporter mardi à Ningbo. (Archives)
Photo: Mahesh Kumar A.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 14) s'est imposée dans la douleur face à Yulia Starodubtseva (WTA 131) 5-7 6-4 7-5. Elle se hisse en quart de finale du tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine.

Il aura fallu 3h32 et trois balles de matches à la St-Galloise pour venir à bout de la qualifiée ukrainienne en 8es de finale. Elle a concédé son jeu de service à cinq reprises, dont deux fois lors de la première manche alors qu'elle était parvenue à breaker son adversaire auparavant et s'était procurée une balle de set à 5-4.

Il faudra élever le niveau

Bencic est ensuite parvenue à prendre le contrôle du second en breakant au 3e jeu, pour au final s'adjuger la manche dès sa première occasion. Dans le set décisif, elle a vu Starodubtseva revenir à cinq jeux partout alors qu'elle avait deux breaks d'avance et qu'elle avait servi à deux reprises pour le match, avant de conclure à sa 3e occasion.

La droitière de 28 ans devra élever le niveau, puisqu'elle retrouvera en quart de finale la vainqueure de la rencontre opposant la huitième mondiale Jasmine Paolini à la Veronika Kudermetova (WTA 31). Elle aura l'occasion de se qualifier pour sa première demi-finale depuis juillet au tournoi de Wimbeldon.

