Moins d’un an après la naissance de sa fille Bella, Belinda Bencic rayonne de nouveau sur le circuit. Dans une interview complice, la championne suisse et son mari Martin Hromkovic dévoilent les coulisses d’un équilibre entre sport, amour et vie de famille.

1/6 Le bonheur familial: Belinda Bencic avec son mari et préparateur physique Martin Hromkovic et sa fille Bella. Photo: Getty Images

Marco Pescio

En l’espace d’un an à peine, Belinda Bencic (28 ans) est revenue dans le top 15 mondial après sa pause bébé. Une remontée express qui étonne tout le monde – y compris son mari et préparateur physique Martin Hromkovic (43 ans). «Waouh!», lâche-t-il, admiratif, dans une double interview accordée au Groupe Mutuel, sponsor de la joueuse.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il admire le plus chez son épouse, Martin Hromkovic répond sans hésiter: «Son professionnalisme!» Dans cette interview vidéo détendue, le couple se confie sur son quotidien, entre vie de famille et entraînements. L’occasion d’évoquer aussi leur fille Bella, née en avril 2024. «Bella est la plus grande réussite de Belinda», glisse tendrement Martin Hromkovic – une phrase qui émeut visiblement la championne.

«Parfois, il me traite d’hystérique»

Belinda Bencic confie être impressionnée par le calme de son mari: «Dans les moments de stress, je suis souvent la plus émotive. Parfois, il me traite d’hystérique», raconte-t-elle en riant. «Mais il reste calme et trouve toujours une solution.» La Saint-Galloise reconnaît aussi vouloir tout contrôler et organiser – «même quand ce n’est pas nécessaire» – avant que son mari ne la taquine : «Organiser quelque chose sous pression, c’est toujours facile, non?» Réponse de Belinda, sourire en coin: «C'est typiquement masculin ça.»

«Pas facile de vivre avec son coach de fitness»

Le sujet glisse ensuite sur l’alimentation. «C’est lui le patron», admet la tenniswoman. «Quand je suis assise sur le canapé et que j’ai envie de grignoter, c’est difficile quand on vit avec un coach de fitness!» Elle précise toutefois qu’elle suit un plan alimentaire équilibré: «Je mange normalement, un peu de tout. Ce n’est pas toujours ultra sain, mais raisonnable.»

Le couple partage aussi une passion commune: le petit-déjeuner. «Parfois, on prend même un deuxième petit-déjeuner plutôt qu’un déjeuner», raconte la joueuse. Son mari révèle alors son péché mignon: «Un açai bowl avec du Nutella.» De quoi faire rire Belinda: «Je crois qu’ils espéraient qu’on parle d’alimentation saine… et nous voilà à parler de Nutella!»

Belinda Bencic disputera dès mardi le tournoi des Masters de Wuhan (Chine), où elle espère confirmer son impressionnant retour au premier plan – avec le sourire, le calme de Martin et un peu de Nutella pour la route.