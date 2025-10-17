Un entraîneur suisse de légende s'est éteint

Figure marquante de l’athlétisme bâlois, Christian Oberer est décédé à 83 ans. Mentor d’Alex Wilson, il a formé des générations d’athlètes et marqué durablement le sport suisse.

Il était derrière les records de sprint

1/4 Christian Oberer a entraîné des athlètes pendant des décennies. Photo: Zvg

Matthias Dubach et Stefan Kreis

Triste nouvelle pour l’athlétisme bâlois: Christian Oberer est décédé la semaine dernière à l’âge de 83 ans. Interrogée par Blick, sa fille Simone Schneider-Oberer a indiqué que son père avait succombé à un cancer du pancréas.

Entraîneur à Itingen (BL), Oberer a consacré des décennies à former des athlètes dans le canton de Bâle-Campagne et dans la ville de Bâle. Grâce à son engagement, il a régulièrement hissé ses protégés au niveau national et international.

Sa notoriété a pris une autre dimension lorsqu’il a accueilli chez les Old Boys un adolescent jamaïcain, installé depuis peu à Bâle. Repéré pour sa vitesse lors d’une journée sportive scolaire, il avait tenté sa chance au club et n’en est plus reparti. Son nom: Alex Wilson.

Un mentor devenu figure paternelle

Christian Oberer a été le premier entraîneur de Wilson et l’a aidé à structurer son entraînement. Comme sa vie. Le jeune sprinteur a trouvé en lui un repère et un ami. Le futur médaillé de bronze des championnats d'Europe doit beaucoup à son mentor. Sans le travail patient et rigoureux du technicien bâlois – déjà retraité à l’époque –, les records suisses du 100 m (10’’08) et du 200 m (19’’98) n’auraient sans doute jamais vu le jour.

Ancien décathlonien dans les années 1960, Oberer expliquait avoir choisi cette discipline «parce qu’il commençait à s’ennuyer comme coureur de demi-fond». La passion de l’athlétisme était chez lui une affaire de famille: son épouse, Doris Bisang-Oberer (74 ans), a participé au concours de saut en hauteur des Jeux olympiques de Munich en 1972. Leurs filles, Nicole (40 ans) et Simone (45 ans), ont, elles aussi, pratiqué l’heptathlon. L’aînée a même été championne de Suisse et a disputé les championnats d’Europe et du monde.

Précurseur avant le renouveau suisse

Bien avant la vague actuelle de succès de l’athlétisme helvétique, Christian Oberer et son épouse avaient fondé la communauté d’athlétisme de l’Oberbaselbiet, un centre d’entraînement destiné à développer les jeunes talents de la région.

Au début des années 2000, il a également rejoint les Old Boys, où sa collaboration avec Alex Wilson a pris forme. Longtemps, Oberer est resté une figure de confiance pour celui que les médias surnommaient le «bavard de la nation», même après la fin de leur collaboration. Jusqu’à ce que la suspension pour dopage du sprinteur vienne ternir leur histoire commune.

Aujourd’hui, Wilson pleure lui aussi son mentor. Une carte de condoléances signée de la main de l’homme le plus rapide de Suisse est parvenue à la famille Oberer.