A la demande des coureurs
Une voiture perturbe le Tour des Pays-Bas et fait sauter la troisième étape

La troisième étape du Tour des Pays-Bas a été annulée vendredi pour des raisons de sécurité. Une voiture a ignoré les signaux d'arrêt sur le parcours, provoquant l'inquiétude des participants.
Publié: il y a 27 minutes
Les athlètes ont refusé de continuer la course à cause d'une voiture circulant sur le parcours.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

La troisième étape du Tour des Pays-Bas a été annulée vendredi à la demande des coureurs. Ceux-ci ont refusé de continuer la course à cause d'une voiture circulant sur le parcours, ont indiqué les organisateurs.

Neutralisée dans un premier temps après environ 30 km, la course a finalement été annulée à la demande des coureurs pour des raisons de sécurité lorsqu'une voiture «a décidé d'ignorer les signaux d'arrêt de l'escorte moto après avoir été arrêtée à deux reprises», ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

«Des raisons de sécurité»

«Les coureurs ont indiqué qu'ils voulaient arrêter pour des raisons de sécurité. L'organisation respecte la décision des coureurs et des équipes», ont ajouté les organisateurs du Tour des Pays-Bas, une épreuve qui fait son retour cette année au calendrier.

En février, plusieurs équipes avaient décidé d'abandonner l'Etoile de Bessèges, en France, en invoquant là-aussi des raisons de sécurité après plusieurs intrusions de voitures à contresens sur le parcours.

