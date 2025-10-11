Tadej Pogacar remporte son cinquième Tour de Lombardie

Encore une démonstration de Tadej Pogacar
Photo: Marco Alpozzi
ATS Agence télégraphique suisse
Tadej Pogacar (27 ans) a attaqué à 36 km de l'arrivée dans le Passo di Ganda, dernière difficulté majeure de la course longue de 241 km. Il a lâché ce qu'il restait du peloton et rapidement rejoint et déposé l'Américain Quinn Simmons, seul rescapé de l'échappée du jour.
Le grand dominateur du peloton a ainsi rejoint au palmarès le légendaire Italien Fausto Coppi. Celui-ci avait gagné la classique des feuilles mortes en 1946, 1947, 1948, 1949 et 1954. Tadej Pogacar est aussi devenu le premier coureur de l'histoire à remporter un Monument cinq fois de suite.
