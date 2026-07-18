Le jeune pilote italien Kimi Antonelli (Mercedes) a décroché la pole position au Grand Prix de Belgique. Avec un tour en 1'44''361, il a devancé Max Verstappen et Lando Norris sur le tracé de Spa-Francorchamps.

Kimi Antonelli partira en pole position au GP de Belgique

Kimi Antonelli partira en pole position au GP de Belgique

La concurrence a été assomée

ATS Agence télégraphique suisse

Kimi Antonelli (Mercedes) partira en pole position du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Le leader du Championnat du monde a signé le meilleur temps des qualification à Spa-Francorchamps.

Le jeune Italien s'est montré particulièrement brillant sur le plus long tracé de la saison (7,004 kilomètres): déjà auteur des meilleurs chronos des 2e et 3e séances d'essais libres, il a réussi les meilleures marques lors des trois séances de qualifications, terminant avec un chrono de 1'44''361.

Il a devancé de plus de trois dixièmes un Max Verstappen (Red Bull) qui a pourtant bénéficié de l'aspiration de son coéquipier Isack Hadjar pour établir son meilleur temps (1'44''678). Lando Norris (McLaren), auteur de la pole position l'année passée à Spa, a signé un joli 3e temps (1'44''801), sachant malheureusement pour lui qu'il a été pénalisé de 10 places sur la grille de départ pour avoir changé de batterie.

La concurrence assomée

George Russell, quatrième temps samedi sur la seconde Mercedes, en profitera pour gagner un rang au départ, tout comme les deux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, cinquième et sixième temps des qualifications. Si Antonelli a assommé la concurrence avec trois dixièmes d'avance, les cinq pilotes derrière lui se tiennent en seulement deux dixièmes de seconde, des écarts particulièrement serrés sur ce tracé de plus de 7 kilomètres.