Marc Marquez a terminé sa carrière dimanche avec une deuxième place au Grand Prix de Valence en MotoGP. L’Espagnol a été devancé par son compatriote Raul Fernandez.

Marc Marquez tire sa révérence sur le podium à Valence

Marc Marquez tire sa révérence sur le podium à Valence

ATS Agence télégraphique suisse

L'octuple champion du monde Marc Marquez a terminé sa carrière dimanche en prenant la 2e place du Grand Prix de Valence, en MotoGP. Il a été devancé par son compatriote Raul Fernandez.

Sur le circuit Ricardo-Tormo de Valence, devant près de 100'000 spectateurs et dans l'émotion immense des proches de Marc Marquez et de son écurie Ducati, le Catalan de 33 ans a une dernière fois salué ses fans lors d'un dernier tour où il a devancé son compatriote Pedro Acosta (KTM), troisième.

«J'avais le sourire sous le casque, j'ai tout donné pour la victoire mais Raul (Fernandez) était trop fort», a déclaré le jeune retraité, qui a disputé cette dernière course sur une moto spéciale dorée, au micro de l'organisation du MotoGP.

«J'ai tout donné à la moto et elle me l'a bien rendu», a ajouté le pilote qui a bouclé dimanche une carrière riche de 304 Grands Prix du Championnat du monde disputés toutes catégories confondues en 18 années de carrière, dix titres mondiaux, dont huit en MotoGP, et 80 victoires en Grands Prix de MotoGP.

Raul Fernandez a quant à lui signé sa deuxième victoire en MotoGP après celle obtenue sur le GP d'Australie en 2025. Quatrième, Marco Bezzecchi s'est assuré la deuxième place au classement des pilotes. Tout comme Marc Marquez, Brad Binder, Jack Miller, Franco Morbidelli et Alex Rins ont également disputé leur dernière course dans la catégorie reine.