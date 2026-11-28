Le futur retraité a vécu une course sprint mouvementée à Valence. Sa Ducati a pris feu juste avant le départ, avant que l’Espagnol ne soit pénalisé pour avoir dû s’élancer avec sa seconde moto.

AFP Agence France-Presse

La Ducati de Marc Marquez, champion du monde espagnol qui mettra un terme à sa carrière dimanche, a pris feu juste avant le départ de la course sprint du Grand Prix de Valence de MotoGP samedi.

Alors qu’il avait pris place en deuxième position sur la grille, de la fumée est apparue et le Catalan a essayé d’avancer avant de finalement descendre de sa monture, qui a pris feu. Un problème technique avec les feux rouges de départ, qui ne se sont pas allumés, a semble-t-il provoqué la défaillance de la moto de Marquez.

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Le sprint pour Bezzecchi

L’Espagnol a été pénalisé à la surprise générale, écopant d’un «double long lap», un détour sur la piste à emprunter deux fois, pour avoir dû prendre le départ de la course au guidon de sa seconde moto.

Marquez a été sacré dimanche dernier champion du monde de MotoGP pour la huitième fois, égalant le record de l’Italien Giacomo Agostini et dépassant son grand rival Valentino Rossi. Il avait créé la surprise la veille en annonçant qu’il mettrait un terme à sa carrière après le GP de Valence dimanche.

La victoire est revenue à Marco Bezzecchi (Aprilia). L’Italien a devancé son coéquipier espagnol Jorge Martin (Aprilia) et son surprenant compatriote Enea Bastianini (KTM-Tech3).