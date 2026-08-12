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Malaise pour la sprinteuse
Belle frayeur pour la Fribourgeoise Iris Caligiuri à Birmingham

La Fribourgeoise Iris Caligiuri s'est fait peur mercredi après sa qualification en demi-finales du 200 m. La sprinteuse a fait un malaise au moment des interviews.
Publié: 14:12 heures
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Iris Caligiuri s'est faite peur après les séries du 200 m.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

Ce mercredi matin aurait dû être synonyme de moment de fête pour Iris Caligiuri. Grâce à son chrono de 23"39, la Fribougeoise s'est qualifiée pour les demi-finales du 200 m des Championnats d'Europe, une première dans sa carrière.

Sauf que la fête s'est rapidement transformée en inquiétude. Car sur la piste, la pensionnaire du Stade Genève a tout donné. Tellement qu’au moment de se présenter au micro de la RTS, Iris Caligiuri a commencé à avoir la tête qui tourne. Elle a même dû interrompre l'interview quelques instants pour s'hydrater et manger des bonbons que lui a très gentiment tendus Brian Wakker, le journaliste en charge des questions.

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Heureusement, plus de peur que de mal pour la Franco-Suisse, qui a ensuite pu venir répondre aux questions de la presse écrite et des radios en zone mixte. En s'asseyant d'abord, afin d'éviter une rechute. «Je pense que c'est plus une crise d'hypoglycémie que de l'émotion, suppose-t-elle. Le réveil a potentiellement été un peu dur à gérer, puisqu'on a dû se lever tôt.» L'attente n'a pas non plus aidé, la Fribourgeoise s'élançant dans la deuxième série et ayant dû patienter pour savoir si, oui ou non, elle verrait les demi-finales. Sous la chaleur du soleil de midi de Birmingham, cela n'a pas été évident.

Du repos avant la demi-finale

Toujours est-il que cet épisode ne doit pas gâcher la journée d'Iris Caligiuri, qui verra donc les demi-finales ce mercredi soir. Mais avant ça, il y aura évidemment du repos. «Je vais surtout bien manger vu ce que je viens de me taper et après, je vais me poser un peu», promet-elle.

Car ce soir, il faudra à nouveau repousser ses limites pour tenter de réaliser un exploit et se qualifier en finale. La Fribourgeoise sera alignée dans la dernière série, la même que l'Argovienne Fabienne Hoenke (21h34, heure suisse).

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