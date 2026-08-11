Ditaji Kambundji également chocolat sur 100 m haies

Tout comme Géraldine Di Tizio-Frey la veille sur 100 m, Ditaji Kambunji a terminé à la quatrième place de la finale du 100 m haies. De son côté, Angelica Moser s'est qualifiée pour la finale de la perche.

ATS Agence télégraphique suisse

Ditaji Kambundji a pris la 4e place de la finale du 100 m haies aux Européens de Birmingham. La championne du monde en titre est passée à 2 centièmes du podium, en 12''75, après une préparation tronquée par une blessure.

Cette finale, dans des conditions normales, était très largement à la portée de la championne du monde et sportive suisse de l'année 2025. Mais Ditaji Klambundji n'avait plus couru en compétition depuis le meeting de Rabat le 31 mai.

Elle s'est blessée à une cuisse (élongation) à l'échauffement au meeting de Paris fin juillet, et il lui a manqué quelques semaines pour peaufiner sa préparation. Elle a quitté la piste sans perdre le sourire, consciente qu'elle a puisé au fond d'elle-même après être passée à 2 centièmes de l'élimination en demi-finale.

Lors de la finale, la cadette des Kambundji s'est battue jusqu'au bout, se jetant sur la ligne mais sans pouvoir rattraper la Française Laeticia Bapté, en bronze en 12''73. L'expérimentée Néerlandaise Nadine Visser, no 1 de la saison en Euurope, a gagné l'or en 12''67... un millième devant la Polonaise Pia Skrzyszowska (même temps).

«J'ai énormément appris»

«Bien sûr, je suis surtout très déçue de cette quatrième place. Je pense que j’avais vraiment des arguments, j’en attendais davantage cette saison et j’espérais vraiment que cela puisse mieux se passer. En même temps, je sais tout ce qui s’est passé ces six dernières semaines, notamment avec cette blessure que j’ai subie. Je peux donc aussi me dire que je me suis battue pour revenir au plus haut niveau européen. J'ai énormément appris de cet épisode et je reviendrai plus en confiance encore», a déclaré la Bernoise. Ditaji Kambundi s'était classée 2e en 2024 et 3e de l'édition 2022. A 24 ans, elle a du temps devant elle.

Angelica Moser en finale de la perche

Angelica Moser a pris son envol pour aller défendre son titre européen à la perche. La Zurichoise s'est qualifiée aisément pour la finale de jeudi en franchissant 4m50 à Birmingham.

«Tout est en place, je ne ressens plus de douleur et suis prête», a dit la championne d'Europe 2024, à nouveau au sommet de sa forme après avoir connu une grosse frayeur (ligaments touchés) fin juin au meeting de Paris.

Elle avait remporté ce concours avec 4m77, mais en s'attaquant à la hauteur supérieure de 4m90 avec une perche très dure, elle avait été surprise par le vent changeant et était retombée tout au bord du matelas. Dans sa chute, elle s'est fait mal au pied droit et a dû suivre ensuite une thérapie intensive. Avec succès visiblement.

Elle a franchi mardi 4m50 au premier essai. Six autres spécialistes ont aussi passé cette barre, mais pas la Slovène Tina Sutej, qui aurait pu être une des grandes rivales de Moser en finale.

Egalement double championne d'Europe en salle, Angelica Moser, presque toujours au top dans les grands rendez-vous, sera une des grandes favorites de la finale. La Bâloise Lea Bachmann a échoué de peu à 4m40 et a été éliminée avec 4m25.

Alors que les perchistes finissaient leurs qualifications, Lionel Spitz échouait aux portes de la finale du 400 m. Les 45''34 du Zurichois, son meilleur temps de la saison, n'ont juste pas suffi.