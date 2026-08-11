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Argenté à la longueur
Simon Ehammer offre à la Suisse sa première médaille

Simon Ehammer est vice-champion d'Europe du saut en longueur. L'Appenzellois n'a été devancé que par le Grec Miltiadis Tentoglou à Birmingham.
Publié: 11.08.2026 à 22:41 heures
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Dernière mise à jour: 01:29 heures
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Simon Ehammer a décroché l'argent en saut en longueur.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

Il y a un mois, Simon Ehammer a contracté une blessure musculaire à l'ischio-jambier. Ce mardi, l'Appenzellois est devenu vice-champion d'Europe du saut en longueur à Birmingham. L'athlète de 26 ans n'a été battu que par l'indéboulonnable Miltiadis Tentoglou.

Le Grec, double champion olympique et champion du monde, n'a pas lâché sa couronne acquise pour la quatrième fois. Sur son quatrième saut, il s'est envolé à 8m44 et a détrôné Simon Ehammer, qui menait le bal jusqu'à cet instant.

Après un premier saut sur lequel il a mordu, l'Appenzellois s'est tout de suite ressaisi. Il a réussi à s'élancer à 8m29, malgré un vent plus que défavorable (-2,7 m/s). Une longueur qui lui permet de finalement décrocher la médaille d'argent – la première pour la Suisse dans ces Européens.

Lors du dernier round, il a eu deux petites frayeurs puisque le Portugais Gerson Baldé a réalisé un saut à 8m18, puis le Bulgare Bozhidar Sarâboyukov s'est envolé à 8m26… 3 centimètres derrière Simon Ehammer. Heureusement, les centimètres étaient, pour une fois, en sa faveur.

Simon Ehammer décroche sa troisième médaille aux Championnats d'Europe, après l'argent en décathlon en 2022 et le bronze à la longueur en 2024 à Rome.

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