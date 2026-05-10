Adam Yates doit abandonner le Giro après sa chute

Coup dur pour l'équipe UAE! Son leader Adam Yates doit quitter le Giro après son impressionnante chute survenue samedi.

Carlo Steiner

La deuxième étape du Giro d’Italia, disputée entre Bourgas et Veliko Tarnovo, a été marquée par une énorme chute collective à un peu plus de 20 kilomètres de l’arrivée.

Dans un léger virage à droite, près de vingt coureurs sont partis au sol hors du champ de la retransmission télévisée. Certains sont restés allongés de longues secondes sur l’asphalte et plusieurs n’ont pas pu repartir. Parmi les victimes figure notamment Adam Yates. Le vainqueur du Tour de Suisse 2024, leader d'UAE Team Emirates sur ce Giro, saignait visiblement, mais avait tout de même réussi à terminer l’étape.

La course a été neutralisée avant de reprendre quelques minutes plus tard à 17 kilomètres de l’arrivée. Les images diffusées ensuite ont montré qu’un coureur d’UAE avait perdu l’adhérence de sa roue arrière. Lui ainsi que plusieurs coureurs placés juste derrière ont violemment terminé leur course dans les barrières de sécurité.

Dimanche, le verdict est tombé pour Adam Yates: le Britannique doit abandonner le Giro. Un énorme coup dur pour UAE, déjà privée de sa superstar Tadej Pogačar au départ de l’épreuve. Selon son équipe, Yates souffre de sévères brûlures par abrasion, d’une entaille à l’oreille gauche et d’une commotion cérébrale.

Jan Christen se retrouve dans une équipe décimée

Peu après l’arrivée, l’abandon de Jay Vine avait également été confirmé. Les images ne permettent toutefois pas d’établir avec certitude si l’Australien est à l’origine de la chute, puisque son coéquipier espagnol Marc Soler est lui aussi impliqué.

Comme l’a expliqué le manager suisse Mauro Gianetti à Eurosport, les deux coureurs ont été transportés à l’hôpital. Soler souffre d’une fracture du bassin, tandis que Vine a subi une commotion cérébrale ainsi qu’une fracture du coude.

Outre les deux coureurs d’UAE, Matteo Moschetti, Santiago Buitrago et Adne Holter n’ont eux non plus pas rallié l’arrivée. Une chute collective avait déjà marqué l’étape inaugurale, mais dans des proportions bien moins importantes.

L’équipe du Suisse Jan Christen se retrouve ainsi fortement décimée avant même l’entrée du Giro sur le sol italien. Seuls quatre des huit coureurs d’UAE peuvent encore poursuivre la course.

Un Uruguayen crée la surprise

Dans la lutte pour la victoire d’étape, Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, a été le premier à accélérer après le nouveau départ. Seuls Lennert Van Eetvelt et Giulio Pellizzari ont réussi à suivre son attaque.

Le Suisse Jan Christen est ensuite revenu sur le groupe de tête. Le quatuor comptait encore quelques mètres d’avance à l’entrée du dernier kilomètre avant d’être repris dans le final.

Le sprint massif a finalement souri, à la surprise générale, à l’Uruguayen Guillermo Thomas Silva d'Astana Team. Il s’est imposé devant l’Allemand Florian Stork, membre de l’équipe suisse Tudor Pro, et l’Italien Giulio Ciccone de Lidl-Trek.