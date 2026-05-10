Jorge Martin bat Marco Bezzecchi et s'impose au Mans

ATS Agence télégraphique suisse
Jorge Martin (Aprilia) a remporté le Grand Prix de France, cinquième des 22 manches du championnat du monde de MotoGP. L'Espagnol s'est imposé devant son coéquipier italien Marco Bezzecchi (2e à 0''477), dimanche sur le circuit Bugatti du Mans.
Le champion du monde 2024, déjà vainqueur du sprint samedi, a décroché sa première victoire le dimanche depuis le GP d'Indonésie en septembre 2024. Il revient ainsi à une longueur de Bezzecchi au championnat du monde.
Le Madrilène a offert sa première victoire au Mans à Aprilia, qui a même réalisé un triplé avec la troisième place du Japonais Ai Ogura (à 0''874), pilote de l'équipe satellite Trackhouse qui monte sur le podium pour la première fois de sa carrière.
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