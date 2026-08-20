Le vainqueur perd son sourire Le Palio de Sienne se conclut par une violente chute

Depuis le Moyen Âge, le «Palio de Sienne» oppose les quartiers de cette ville italienne lors de deux courses de chevaux. Le jockey «Tittia» y a remporté sa 13e victoire cette année. Mais ce dernier n'a pas pu longtemps savourer son succès.